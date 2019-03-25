AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 560 bin liralık kol saatini çaldırdı ve Instagram'dan yardım istedi

Bangkok'a tatile giden AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, HUBLOT markasının kendisi için özel olarak ürettiği ve dünyada sadece 100 tane olan 560 bin liralık saatini havalimanında çaldırdı.

Sofuoğlu, çalınan saati için sosyal medyasından yaptığı paylaşımla HUBLOT firmasından yardım istedi.

Saatinin fotoğrafını paylaşan Sofuoğlu "ÇALINDI! Bu Hublot özel üretim ve dünyada sadece 100 tane var bu da 1. HUBLOT Turkey benim için özel üretmişti ama geçen hafta Bangkok Havalimanı’nda çalındı!!! Umarım Hublot bulmam için bana yardım eder” notunu düştü.

Öte yandan Sofuoğlu, çalınan saati için yaptığı paylaşımı yoruma kapattı. Sofuoğlu’nun diğer fotoğrafları yoruma açık. (HABER MERKEZİ)

AKP'li Sofuoğlu'nun ayaklarını uzattığı fotoğraftaki çanta 3350 TL