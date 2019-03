Soyer, İzmir İnsan Hakları Başkenti vizyon belgesini imzaladı

İzmir Barosu, hazırladığı "Yerelden İnsan Hakları Temelli Kalkınma Modeli" başlıklı İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyon Belgesi ile 50 maddelik hedef listesini, yerel yönetim adaylarının imzasına açtı. Metni ilk imzayı Millet İttifakı'nın CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer imza attı. Baro binasındaki imza törenine İzmir Barosu yönetim kurulu üyeleri ile CHP'nin insan haklarından sorumlu ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Proje ile ilgili Baro Yönetim kurulu üyesi Av. Deman Güler bir sunum gerçekleştirdi.

"DEMOKRASİ YERELDEN DE GELİŞTİRİLEBİLİR"

Merkezi iktidarın üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemesinden yaşanan ciddi problemlerin yaşandığını belirterek "Ve biz insan haklarını sadece merkezi iktidarın sorumluluğunda olduğunu düşünmüyoruz. Bunu aynı zamanda yerelden de desteklenebileceğini ve geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Merkezi iktidarın üstüne almadığı sorumlulukları yerel alabilir ve bizim medeni ülkelerle kopmakta olan ilişki ağımızı tekrar kurabilir. Yerel yönetimin bu projede esas olarak asıl sorumluluğu olduğunu düşünüyoruz. İnsan hakları sadece medeni ve siyasal haklarla ya da ekonomik haklarla sınırlandırılamaz aynı zamanda üretime dayalı bir kavramdır. İnsan hakları ile ilgili yaptığımız bir çalışma aynı zamanda ekonomik kalkınma da getirebilir. Uluslararası anlamda İzmir'i bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz.

"DEMOKRASİ OLMAZSA SADECE BİR ZÜMRE ZENGİNLEŞİR"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer de İzmi Barosu ile hedeflerinin ortak olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Türkiye'nin zor şartlardan geçiyor ve demokrasiden her geçen gün uzaklaşıyoruz. Bu uzaklaşma ile birlikte otorite her geçen gün daha da merkezileşiyor ve her şeyin bir kişinin iki dudağı arasına mahrum kaldığı bir dönemdeyiz. Tam da bu noktada insan haklarını savunmak bir mecburiyet, demokrasiyi savunmaktan başka çaremiz yok. Kentleri daha yaşanabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Demokrasi olmazsa sadece bir zümrenin, seçkin bir grubun ekmeği büyüyor. Ancak demokrasi ile birlikte o refah kentin sokaklarına yayılabilir. Bu projeyi ortak koymak ve yürütmek son derece değerli. Biz seçildiğimiz andan itibaren büyükşehir belediyesi olarak bu projenin her etabında, her adımında sizin yanınızda olmak istiyoruz. Demokrasinin daha çok dijitalize etmek gibi hedefler ortaya koymamız gerekiyor. Daha çok veriye ulaşmakta o verinin hayata geçmesi konusunda çalışmalar yapacağız. Biz sizinle bu projede yoldaş olmaya birlikte yürümeye hazırız".

PROJE NEYİ AMAÇLIYOR?

İzmir İnsan Haklarının Başkenti Vizyonu yerel yönetim ve sivil toplum işbirliği ile şehrin insan haklarını temel alan bir yaklaşımla kalkınmasını hedefliyor. Proje kapsamında İzmir'in yıl boyu süren etkinliklerle Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerin toplantılarına ev sahipliği yapacak bir konferanslar kenti haline gelmesi, Uluslararası İzmir İnsan Hakları Ödülü verilmesi, İzmir İnsan Hakları Müzesi'nin kurulması ve İzmir’e içinde bölgenin en büyük kütüphanesinin bulunduğu bir İnsan Hakları Köyü inşa edilmesi planlanıyor. Projenin başarıya ulaşması halinde İzmir'e Aralık ayı boyunca insan hakları temalı kış pazarları kurulacak, film festivali ve çocuk hakları şenliği gibi etkinliklerle şehrin ismi insan hakları ile beraber dünyaya tanıtılacak. (İzmir/EVRENSEL)