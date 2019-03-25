SES: Döner sermaye yönetmeliği tüm çalışanlar için adil olsun

İzmir'de Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi SES iş yeri temsilciliği döner sermaye yönetmeliğindeki değişikliğin sağlık çalışanları ile paylaşılmadığına dikkat çekti ve eşit ise eşit ücret ilkesinin uygulanması talebini dile getirdi.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasını iş yeri temsilcisi Yasemin Şen okudu. Mevcut döner sermaye yönetmeliğinin adaletsizliği nedeniyle sağlık çalışanlarının yetersiz ücret aldığını belirten Şen, "Döner sermaye yönetmeliği tekrar değişmektedir. Yeni döner sermaye yönetmeliği çalışmalarının taslağı ve içeriği sağlık çalışanları ile paylaşılmamaktadır. Bu yönetmeliğin de daha önce çıkarılan yıpranma payı yasası düşünüldüğünde yine bizler için talepleri karşılamayan yetersiz bir yönetmelik olarak çıkacağı da bellidir" dedi.

"EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET"

3600 ek göstergenin tüm sağlık çalışanlarına ayrımsız verilmesini ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını talep ettiklerini söyleyen Şen, döner sermaye ve performans sisteminin iş barışını bozduğunu ve çalışanları angarya çalışmaya mecbur bıraktığını vurguladı. Şen, "Sağlık işi ekip işidir. Tüm çalışanlarının eşit ise eşit ücret ilkesinden hareketle emeğinin hakkını almasını talep ediyoruz" diye ekledi.

Bir süredir Çiğli Bölge ve Eğitim Hastanesinde çalışanların, acil servisinde personel yetersizliği nedeni ile aynı anda farklı alanlarda çalışmaya mecbur bırakıldığını da belirten Şen, "Döner sermaye yönetmeliği tüm çalışanlar için adaletli bir şekilde hazırlanmalı, aldığımız tüm ücretler temel ücretlerimize sayılarak emekliliğimize yansıtılmalıdır" dedi.

"PERFORMANS SİSTEMİ KALDIRILMALI"

Açıklamada SES İzmir Şubesi Eşbaşkanı Fatih Sürenkök de söz aldı. Sürenkök, "Yıllar önce sendikamız performans sisteminin doğuracağı sonuçları anlatmış ve performans sistemine geçilmesine karşı çıkmıştı. Şimdi geldiğimiz nokta haklılığımızı göstermektedir. Hekim odaklı kurulan performans sisteminde yardımcı sağlık personeli de kadroya geçirilen 4/D'li personel de faydalanamamaktadır. Performans sistemi kaldırılmalı yan ücretler maaşa yansıtılmalıdır" diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Sağlık emekçilerinden döner sermaye kesintilerine karşı protesto