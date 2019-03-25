Mamak'ta yerel seçimleri sorduk, vatandaş krizi anlattı

Ankara Mamak'ta muhafazakar seçmenin yoğun olduğu Akdere bölgesinde, yerel seçimleri konuştuk. Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda yaklaşan seçimleri ve taleplerini halka sorduk. Ekonomik sıkıntılar ve işsizlik her kesimden halkın ilk gündeminde yer alırken erkeklerin 'beka' tartışması üzerinden, kadınların ise ekonomi ve eğitim üzerinden gündeme odaklanmaları dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nı destekleyenlerin çoğu verilen sözlerin yerine getirilmediğine dikkat çekse de ‘vatan bölünmesin’ söylemi öne çıkıyor.

Seçimlerden sonra öngörülen zamların fazlalaşmasıyla tercihlerin değiştirilebileceği de gündemde. (Ankara/EVRENSEL)