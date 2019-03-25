Bolu'da belediye başkan adayları kimler, önceki seçimlerde ne olmuştu?

2018 Milletvekili Seçiminde 228 binden fazla kişinin sandığa gittiği Bolu, milliyetçi ve muhafazakar seçmenin çoğunlukta olduğu illerden. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın oyların yaklaşık yüzde 66'sını aldığı kent, sık sık HDP il binasına saldırı haberleriyle gündeme geliyor. Kent, 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerden beri AKP'li Alaaddin Yılmaz tarafından yönetiliyor. Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" gerekçesiyle belediye başkanlarından istifasını talepte adı gündeme gelen Yılmaz, bu seçimde aday olmadı.

BOLU'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

Bolu'da, AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı AKP'nin Bolu eski il başkanı, milletvekili ve bakan yardımcısı Fatih Metin oldu. Metin, Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliği de yapmış bir isim. CHP ve İYİ Partinin üzerinde uzlaştığı isim ise 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Bolu Belediye Başkan adayı olan eski milletvekili Tanju Özcan. Özcan da rakibi Metin gibi geçmişte Boluspor yöneticiliği yaptı. HDP'nin Bolu Belediyesi eş başkan adayları ise Aslı Yolci ve Güner Aslan. Kentte DSP Mustafa Temelli'yi, TKP Cihan Sezer'i, BTP Suat Hayri Sapmaz'ı, Saadet Partisi, Turan Kılınç'ı, Vatan Partisi de Selahattin Özbölük'ü aday gösterdi.

Kesinleşen listelere göre Bolu’da belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): Fatih Metin (Cumhur İttifakı)

Fatih Metin (Cumhur İttifakı) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): Tanju Özcan (Millet İttifakı)

Tanju Özcan (Millet İttifakı) Halkların Demokratik Partisi (HDP): Aslı Yolci

Aslı Yolci Vatan Partisi: Selahattin Özbölük

Selahattin Özbölük Saadet Partisi (SP): Turan Kılınç

Turan Kılınç Demokratik Sol Parti (DSP): Mustafa Temelli

Mustafa Temelli Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Suat Hayri Sapmaz

Suat Hayri Sapmaz Türkiye Komünist Partisi (TKP): Cihan Sezer

Önceki seçimlerdeki oy dağılımı ise şöyle oldu:

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ BOLU SONUÇLARI

24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BOLU SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU BOLU SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ BOLU SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)

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