Irkçı örgütten Finlandiya Dışişleri Bakanı'na saldırı girişimi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya’da Dışişleri Bakanı Tomi Soini’ye "Odin’in Askerleri" adlı ırkçı bir grup tarafından saldırı girişimi oldu. Seçimlere 3 hafta kala aday olmayacağını açıklayan Soini, mensup olduğu “Mavi Alternatif” için Vanda ilinde propaganda yapıyordu.

Bakan Soini'ye üzerinde “Odin’in Askerleri” yazılı bir mont bulunan saldırganın vurma girişiminde bulunduğunu ancak korumaları tarafından engellendiği belirtildi.

Polisin müdahalesi sırasında saldırgan ile polisler arasında arbede yaşandığı ve saldırganın memura mukavemet suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Soini ise kişisel blogundan yaptığı açıklamada olayı “tatsız” olarak değerlendirdi ve zamanında müdahalede bulunan korumalarına teşekkür etti.

ÖNCEKİ SALDIRI GİRİŞİMLERİ

Finlandiya’da üst düzeydeki politikacılara yönelik saldırı ve saldırı girişimleri yeni değil. 2012 yılındaki seçim çalışmaları sırasında bir kişi, Başbakan Jyrki Katainen’e bıçak çekmişti.

2015 yılında da Maliye Bakanı Alexander Stubb’ın üzerine meşrubat fırlatılmış, aynı yıl içinde bakanın evi talan edilmişti.

Finlandiya polisi, geçtiğimiz ay “pedofilleri tespit” bahanesiyle “sezon avı”nı başlattığını açıklayan Odin’in Askerleri (Soldiers of Odin) hakkında nefret suçu işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

MÜLTECİ DÜŞMANI, IRKÇI ÖRGÜT

Örgüt, 2015 yılında Finlandiya’ya 32 bin mültecinin gelmesinden sonra Finlandiyalıları mültecilerden koruma demogojisiyle kurulmuştu. Mika Ranta adlı sabıkalı bir Nazi tarafından kurulan “Odin’in Askerleri” o sıralar Helsinki Emniyet Müdürlüğü tarafından desteklenmişti.

“Odin’in Askerleri”nin Facebook grubunda örgüt mensuplarının silahlı ve Nazi selamları verdiklerini ortaya koyan resimler yayımlanmıştı.

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