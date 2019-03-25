CPS işçisi patronun tazminatları taksitle ödeme teklifini kabul etmedi

İstanbul Tuzla’da bulunan ve DERİTEKS sendikasının örgütlü olduğu CPS Otomotiv Tekstil’de işten atılan ve tazminatları ödenmeyen işçiler patronun taksitle kıdem tazminatlarını ödeme teklifini reddetti.

Fabrika önünde günlerdir kıdem tazminatlarını alabilmek için Volkswagen için üretilen ürünlerin sevkiyatını durduran işçiler, patronların isteği ile DERİTEKS sendikası arasında yapılan görüşme üzerine sendika genel merkezine geldi.

İşçiler patronun kendilerini çeşitli bahanelerle oyaladığını ve sevkiyatın yapılmasını sağlamaya çalıştığını söyledi. Fabrika önünde nöbetçi bırakan işçiler görüşmenin sonlanmasını bekledi.

Görüşmenin ardından işçilere tazminatlarını 6 aylık bir sürede ödeme teklif edildi. İşçiler teklifi aralarında tartıştıktan sonra kabul etmeme kararını bildirdi.

Şirket ortaklarından Nalan Aydar sevkiyat yapılamaması nedeniyle işten atmaların olacağını ve işyerini kapatmak zorunda kalacaklarını söyleyerek işçilerin teklifi kabul etmelerini istedi.

İşçiler ise Aydar'ın açıklamasına "Siz bizi taksit taksit çıkarmadınız, madem bizi çıkarıyorsunuz sonucuna katlanın" diye tepki gösterdi. İşçiler "Birikmiş borçlarımız var, icralık durumdayız, borçlu olduklarımız bize taksit yapmıyorken biz nasıl alacağımızı taksitlendirelim" diyerek teklifi reddetti.

İşçilerin teklifi kabul etmemesi üzerine patron ve sendika yetkililerin tekrar görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. (Tuzla/EVRENSEL)

Tazminatları ödenmeyen CPS işçileri sevkiyatı durdurdu

Tazminatları ödenmeyen CPS Otomotiv işçileri fabrika önüne geldi