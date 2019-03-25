Arguvan'da meydana gelen 4,5 büyülüğündeki depremde 1 kişi yaralandı

Malatya’nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir kişinin yaralandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 14.29'da, merkezi Arguvan olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi ve çevre illerde de hissedildi.

36 SARSINTI MEYDANA GELDİ

Gün içerisinde büyüklükleri 1.4 ile 4.5 arasında değişen 36 sarsıntı meydana geldi. Depremlerden 30'unun merkez üssü Arguvan, 6'sının ise Hekimhan ilçesi olurken, saat 16.53'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremde de birçok kişi kendini dışarı attı.

VALİLİK: 1 KİŞİ YARALANDI

Malatya Valiliği, depremde bir kişinin yaralandığını duyurdu. Depremin ardından Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Deprem sırasında yaşadığı panik nedeniyle bir binanın merdivenlerinden atlayan bir vatandaşımız ayağından yaralanmıştır. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oluşturulan 5 teknik ekip tarafından, Arguvan ve Hekimhan İlçelerine bağlı mahallelerde deprem nedeniyle bazı binalarda oluşan hasarların tespitine yönelik çalışmalara derhal başlanmıştır. Bölgede devam eden artçı sarsıntılar sebebiyle can güvenliği bakımından hasarlı konutlara girilmemesi yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunulmuştur. İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince, konutu hasar gören vatandaşların barınması amacıyla uygun alanlarda çadır kurma çalışmaları başlatılmıştır." (Malatya/DHA)