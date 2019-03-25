Fındık üreticisi, don riskine karşı bahçelerde ateş yakıyor

Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden olan fındıkta don riski başladı. Bölgede yağan karla birlikte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düşerken, üreticiler fındık bahçelerinde gece ateş yakıp, dumanlama yöntemiyle zirai donun etkilerini azaltmaya çalışıyor.

Türkiye’de yaklaşık 400 bin üretici 1 milyon 650 bin dekar alanda fındık üretimi yapıyor. Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta son yıllarda zirai don, küllenme gibi çeşitli hastalıkların çoğalmasıyla rekoltede azalma başladı. Dünya fındık üretiminin yüzde 78, ihracatının ise yüzde 76’sını elinde bulunduran Türkiye, yıllık ortalama 450 bin ile 600 bin ton arasında fındık üretiyor. Ordu ve Giresun’da 600 rakım üzerindeki köylerde dün başlayan kar yağışı üreticiyi tedirgin etti. Üreticiler, gece kar yağışına rağmen, don riskinin olduğu 600 rakım üzerindeki bahçelere giderek eski oto lastiklerini yakıp, don olayına karşı dumanlama çalışması yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odaları, yüksek rakımlı bölgelerde don riski bulunduğunu belirterek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması için üreticileri uyardı.

‘ÜRÜN KAYBINA YOL AÇIYOR’

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 2.5 ton fındık üretimi yapan Nihat Karadaş, Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odalarının 2 gün önce don riski uyarısında bulunduğunu, bu doğrultuda bahçede ateş yakarak dumanlama yaptıklarını belirterek, “Özellikle mart ve nisan ayı bizim için dertli geçiyor. Geçim kaynağımız fındık bu aylarda dondan etkilenebiliyor. Daha önceki senelerde bölgemizde zirai don oldu. Don olunca ürün kaybı oluyor, mahsul yarı yarıya, üçte bire kadar düşebiliyor. Bu da fındık rekoltesinin azalmasına yol açıyor. Bütün bahçelerde bunu yapmak mümkün değil ama elimizden geldiğince bahçelerimizde ateş yakarak dumanlama yapmaya çalışıyoruz” dedi. (Ordu/DHA)