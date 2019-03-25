GMİS’in yeni başkanı Hakan Yeşil oldu

Genel Maden İşçileri Sendikasının (GMİS) 11. Olağan Genel Kurulu Zonguldak Şemsi Denizer Konferans Salonu’nda yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Demirci ile Hakan Yeşil’in yarıştığı genel kurulda, 263 delege oy kullandı. Ahmet Demirci 38, Hakan Yeşil ise 220 oy alırken, 5 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil olurken, genel başkan yardımcılığına İsa Mutlu, genel sekreterliğe Hüseyin Kolçak, genel mali sekreterliğe Volkan Yıldız, genel teşkilatlandırma ve eğitim sekreterliğine ise Tayfun Demir seçildi. (Zonguldak/DHA)