Ali Doğan işçi aileleriyle buluştu: Meclise bir işçinin girmesi önemli

Nevruz MERSİN

İstanbul

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan’la birlikte Aydınlı’da bir işçi evinde işçi aileleriyle bir araya geliyoruz. İşçi aileleri ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını ve işçilerin sesini belediye meclisine taşımak için Ali Doğan’la birlikte seçime kadar ulaşabilecekleri herkese ulaşıp sandığa beraber gideceklerini söylüyor.

Sohbet ettiğimiz yüzlerin hiçbiri Ali Doğan’a yabancı değil. Geçmişte çalıştıkları fabrikalardaki tüm işçi mücadelelerinde Ali Doğan’la bir şekilde karşılaşmışlar, hepsi bunu hatırlatıyor.

İşçilerin gündeminde ekonomik kriz ve geçim derdi var. Ekonomik krizden dolayı 15 gündür ücretsiz izin kullandırılan Sevim, “Fabrika tüm çalışanlarını dönüşümlü olarak ücretsiz izne ayırıyor. İşbaşı yapacağım fakat izinden dönen arkadaşlardan edindiğim bilgiye göre işten çıkarılmalar başlamış. Zaten ücretsiz izin bizi fazlasıyla mağdur etti. Gelir sağlayabilmek için sağa sola haber salıp gündelik ev temizliğine gidiyorum. Dün bir evde temizlik yaparken ufak bir kaza geçirdim ve dizimi yaraladım. Yarın işe gideceğim ama çıkarılmam söz konusu, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum” diyor.

İŞÇİLER HAKLARINI BİLE BİLMİYOR

“Yeni işe başladım ve çalışma saatlerimin kısa olduğunu söyleyerek bana yarım günlük ücret vereceklerini aynı zamanda, sigortamı da yapamayacaklarını bunun zorunlu olmadığını söylediler. Eşim uzun zamandır işsiz, hiçbir sosyal güvencemiz yok ve böbrek hastası bir kızım var. Tedavisine özel hastanede devam edebilecek durumum yok. Maaşımı eksik verebilirsiniz fakat sigortamı yapın hiç yoktan dedim. Sonrasında bana iş bulmamda yardımcı olan arkadaşıma durumu anlattım ve bana sigortasız personel çalıştıramayacaklarını ve sigorta yapmalarının zorunlu bir durum olduğunu söyledi. İşyeriyle konuştuktan sonra sigortamı zar zor yaptırabildim. İşçiler, haklarını bilmiyorlar ben sormasaydım ben de uzun süre sigortasız çalışacaktım, böyle çalıştıracaklardı. Bu ülkede her daim işçilerin hakkı yendi ve yenmeye devam ediyor.” Bu sözler ise bize kapısını açan Saliha’ya ait.

Yeni bebek sahibi olmuş ve doğum iznine ayrılmış bir annenin çalışma yaşamına ilk başladığı günlerde başından geçenlerini eşinin ağzından dinliyoruz.

Tüm bunlardan hareketle işçiler şunları söylüyor: “Meclis üyeliğine bizden birinin, bir işçinin girmesi bizim için fazlasıyla önemli. Orada neler olup bittiğini bilmek, çalışmalardan haberdar olmak, Tuzla’nın bir işçi semti olduğu ve yönetimde de işçilerinin sesi olacak birinin olması bizim için fazlasıyla önemli. O gün sandıkta Ali Doğan’ın yanında olacağız.”

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