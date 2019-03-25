Nihat Zeybekci: İçkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında İzmir’in ‘ruhuna’ uygun açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. İzmir'de halkın "AKP kazanırsa yaşam tarzı ve özgürlükler kaybedilir" gibi bir kaygısı olmadığını iddia eden Zeybekci, "21. Yüzyılın Türkiye'sinde içkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır" dedi.

AKP'li eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yerel seçim öncesi BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

İzmirlilerin “AKP kazanırsa yaşam tarzı ve özgürlükler kaybedilir" gibi bir kaygısı olmadığını iddia eden Zeybekci, 65 bin ve 84 bin kişiyle olmak üzere iki farklı anket yaptırdıklarını ve İzmir'de öne çıkan ilk dört problemin şehrin altyapı sorunlarını içerdiğini söyledi.

İki dönem belediye başkanlığı yaptığı Denizli'de içkili mekanların ruhsatını bizzat kendisinin verdiğini söyleyen Zeybekci, "21. Yüzyılın Türkiye'sinde içkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır" dedi.

Zeybekci, son yıllarda artan beyin göçüyle ilgili ise "Nitelikli gençler bir fırsat bulup maalesef ülkeyi terk ediyor. Kavgalı eve kimse kız vermez" dedi. (HABER MERKEZİ)

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