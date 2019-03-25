Adalet Bakanı’ndan seçmene de adaya da tehdit

Seçime kısa bir süre kala AKP’nin tehditleri sürüyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül seçmeni "seçtiği adaya görev yaptırmamakla", adayları ise "yetkileri elinden almakla" tehdit etti.

AA’ya konuşan Gül, “Belediye Başkanı da meclis üyesi de seçilmiş olsa o yetkiler alınır. Öyle bir mahkumiyet olursa, kamu hizmetlerinden kısıtlılık görevi yapamama gibi sonuçları olabilir. Vatandaşın da bunu göz önünde bulundurması gerekiyor” diye konuştu.

Bakan Gül’ün açıklamalarının ilgili kısmı şu şekilde: “Yargılamalar devam eder kesinleşir. YSK de itirazlara bakar, inceler ama burada siyasi bir tutum gerekiyor ve buna milletimiz karar verecektir. Kendi ismiyle, partisiyle çıkmayıp, CHP gibi bir partinin içinden HDP çıkması bu ahlaki olmayan bir tutumdur. Milletimiz kendisine karşı yapılan bu kirli iş birliğini açığa çıkarmış, siyaseten bunun bedelini bu kirli işbirliğini yapanlar, aleni olarak yapıp şu şu kişileri aldık dese, milletimizin tercihi. Saygı duyulacaktır ama; milletimiz karşılığını sandıkta verecektir.

Belediye Başkanı da meclis üyesi de seçilmiş olsa o yetkiler alınır. Öyle bir mahkumiyet olursa, kamu hizmetlerinden kısıtlılık görevi yapamama gibi sonuçları olabilir. Vatandaşın da bunu göz önünde bulundurması gerekiyor." (HABER MERKEZİ)

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