NATO’dan Rusya’ya Gürcistan mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yaptığı açıklamalarla Rusya’ya mesaj gönderdi.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ile bir araya gelen Stoltenberg, düzenlenen basın toplantısında, “Kırım’ı ilhak eden Rusya”nın bölgede kendi çıkarları peşinde olduğunu söyledi. Stoltenberg ayrıca, “NATO, her şeyden önce, Rusya’ya işgal altındaki Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlıklarını tanımaktan vazgeçmesi, Abhazya ve Güney Osetya’dan askerlerini çekmesi çağrısında bulunuyor. Çünkü bu iki bölge Gürcistan’ın parçasıdır” dedi.

"GÜRCİSTAN NATO ÜYESİ OLMALI"

Gürcistan’ın mutlaka NATO üyesi olabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Stoltenberg, Gürcistan’ın NATO ile entegrasyonunun sadece Gürcistan ve NATO’nun vereceği bir karar olduğunu, bu sürece Rusya veya herhangi üçüncü bir ülkenin karışamayacağını da söyledi.

Gürcistan Başbakanı Bakhtadze de NATO ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar yakın ve güçlü olduğunu söyledi. Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını söyleyen Bakhtadze, “Maalesef Rusya Gürcistan topraklarının yüzde 20’sini işgal etmeyi sürdürüyor. İşgal altındaki topraklarda insan hakları ihlali konusunda çok ağır bir durum var. Biz barış politikasına sadık kalıyoruz” dedi. (DIŞ HABERLER)

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