25 Mart 2019 17:44

Muhabirimiz Cansu Pişkin’e savcı ceza istedi, dava ertelendi

Evrensel Muhabiri Cansu Pişkin'in, Boğaziçili öğrencilerin davasında son gün değişen savcıyla ilgili haberi nedeniyle yargılandığı duruşma ertelendi.

Muhabirimiz Cansu Pişkin’e savcı ceza istedi, dava ertelendi

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Evrensel Muhabiri Cansu Pişkin’in “Terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Pişkin’in cezalandırılmasını istedi. Duruşma 7 Mayıs’a ertelendi.

    Evrensel’de 5 Nisan 2018’de yayımlanan “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haber nedeniyle üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanan muhabirimiz Cansu Pişkin’in ikinci duruşması görüldü. Çağlayan’daki İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Pişkin ve avukatları Mustafa Söğütlü, Gülşah Kaya, Levent Pişkin ve Devrim Avcı hazır bulundu.

    Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi.

    "MESLEĞİMİ SAVUNACAĞIM"

    Pişkin savunmasına, “Mesleki faaliyetimin suçlama konusu yapıldığı iddianameye karşı kendimi değil mesleğimi savunacağım.” diyerek başladı. Gazetecilerin kamusal sorumlulukla kamuoyunu ilgilendiren haberleri tarafsız bir biçimde yapmaya çalışan kişiler olduğunu söyleyen Pişkin, “Gazeteci bireysel değil kamusal düşünür. Gazetecinin yaptığı haberden bireysel bir çıkarı ya da bireysel bir faydası olamaz. Kamuoyunun yakından takip ettiği Boğaziçili öğrencilerin adliyeye çıkarıldıkları gün soruşturma savcısının değiştirilmesi haber değeri taşıyan bir gelişmeydi.” dedi.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Soruşturmanın başına getirilen savcının daha önce yazdığı bir iddianamede HDP’yi "terör örgütü güdümünde siyasi faaliyet yürüten parti" olarak tanımlamasının da kamuoyunu ilgilendiren bir hadise olduğunu söyleyen Pişkin, “Çünkü hukuki değerleri temsil eden bir savcının böyle bir yorumda bulunması meslek ilkeleriyle bağdaşmamakta ve haber değeri taşımaktadır. Gazetecilik, meslek etik ve ilkeleri gereği habere konu olan kişi veya kişileri hedef göstermek ya da zan altında bırakmak için değil hakikatin ışığından ayrılmadan kamuoyunu bilgilendirmek için icra edilir. Ben de mesleğimi bu etik ve ilkelere bağlı olarak devam ettiriyorum” diyerek beraatını talep etti.

    "BERAAT TALEP EDİYORUZ"

    Pişkin’in avukatı Levent Pişkin “Burada özel bir kast yoktur. Adı geçen savcının son gün değişmesi olağan bir husus değildi ve haber değeri taşıyordu” dedi. Pişkin, eleştiri ve basın özgürlüğüne dair Yargıtay içtihatlarını mahkemeye sundu. Avukat Devrim Avcı, “DGM Savcısı Nusret Demiral ile ilgili benzer bir dava gündeme geldi ama beraat ettiler. Benzer örnek kararları sunuyoruz. TMK’dan dava açılması hakkın kötüye kullanılmasıdır. Beraat kararı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Verilen aranın ardından mütalaasını sunan savcı, Pişkin’in cezalandırılmasını istedi. Duruşma 7 Mayıs saat 16.00’ya ertelendi. (İstanbul/EVRENSEL)

    Savcının adını yazdık diye haberimize ‘terör’ davası açıldı

    Savcının adını yazdık diye haberimize ‘terör’ davası açıldı

    Evrensel haberleri nedeniyle hakim karşısında: 3 erteleme 1 beraat

    Evrensel haberleri nedeniyle hakim karşısında: 3 erteleme 1 beraat

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Öztrak'tan, CHP imzalı sahte bildiriye tepki: Provokasyonu bıraksınlar
    SONRAKİ HABER

    AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 560 bin liralık kol saatini çaldırdı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İslamofobi’ye karşı ‘ileri değerler’ etrafında bir mücadele ihtiyacı

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Şarap markası ve sermayenin başkenti hayali arasında… Gazap üzümleri ve İzmir seçimleri

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Büyüklere masallar

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Düz ayna

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    İşçilerin can güvenliği

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Foça'daydım 18 Mart'ta
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan üretici köylü ve kadınlarla buluştu
    Kayseri Bağımsız Adayı Aslandoğan üretici köylü ve kadınlarla buluştu

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, Kamber köyünde üretici köylülerin sorunlarını dinledi.

    GÜNCELLENDİ
    Tel Aviv'e füze atılması sonrasında İsrail, Hamas hedeflerini vurdu
    Tel Aviv'e füze atılması sonrasında İsrail, Hamas hedeflerini vurdu

    Tel Aviv'e füze atılması sonrasında İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini vurdu. 

    Üniversiteliler tartıştı: Şiddete karşı nasıl mücadele edeceğiz?
    Üniversiteliler tartıştı: Şiddete karşı nasıl mücadele edeceğiz?

    Flört şiddeti üzerine atölye çalışması yapan Uludağ Üniversitesi öğrencileri, şiddeti ve şiddete karşı mücadele yöntemlerini konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    2018'de işsizlik yüzde 11'e yükseldi: 3,5 milyon kişi işsiz
    2018'de işsizlik yüzde 11'e yükseldi: 3,5 milyon kişi işsiz

    Türkiye'de işsizlik oranı, 2018'de 0,1 puan artarak yüzde 11 oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Trump, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan belgeyi imzaladı
    Trump, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan belgeyi imzaladı

    ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden kararı imzaladı.

    Eğitim Sen: Danıştay üniversitelerde bildiri dağıtmayı yasakladı
    Eğitim Sen: Danıştay üniversitelerde bildiri dağıtmayı yasakladı

    İzinsiz bildiri dağıtmanın kınama cezası gerektiren eylemler arasına dahil edilmesinin iptali istemi Danıştay tarafından reddedildi.

    Mamak'ta yerel seçimleri sorduk, vatandaş krizi anlattı
    Mamak'ta yerel seçimleri sorduk, vatandaş krizi anlattı

    Ankara Mamak’ta yaklaşan yerel seçimleri sorduk; vatandaş krizi, yoksulluğu anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nin önemi ve kronolojik gelişmeler
    İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nin önemi ve kronolojik gelişmeler

    Suriye'nin başkenti Şam'a 60 km uzaklıkta bulunan Golan Tepeleri'nin önemi ne? 1967'deki İsrail işgalinden bu yana Golan Tepeleri'nde neler yaşandı?

    Adnan Özyalçıner’le Karagümrük ve Cağaloğlu sokaklarında
    Adnan Özyalçıner’le Karagümrük ve Cağaloğlu sokaklarında
    Ritim sanatçısı Atilla Mayda hayatını kaybetti
    Ritim sanatçısı Atilla Mayda hayatını kaybetti
    Beren Saat’in de rol aldığı Netflix dizisi Atiye’nin çekimleri başladı
    Beren Saat’in de rol aldığı Netflix dizisi Atiye’nin çekimleri başladı
    Kanada'da dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu
    Kanada'da dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu
    Aydın İleri: Eşekli kütüphaneciden bugüne hâlâ kütüphane yasası yok!
    Aydın İleri: Eşekli kütüphaneciden bugüne hâlâ kütüphane yasası yok!
    Kassandra’nın laneti
    Kassandra’nın laneti
    GÜNCELLENDİ
    Ovacık'ın tek kadın adayı: Elimizin hamuru ile kenti değiştireceğiz
    Ovacık'ın tek kadın adayı: Elimizin hamuru ile kenti değiştireceğiz

    Dersim Ovacık'ta Devrimci Güç Birliğinin Eş Başkan Adayı Serpil Argın Evrensel'den Meltem Akyol'a konuştu.

    CPS işçisi patronun tazminatları taksitle ödeme teklifini kabul etmedi
    CPS işçisi patronun tazminatları taksitle ödeme teklifini kabul etmedi

    CPS Otomotiv Tekstil’de işten atılan ve tazminatları ödenmeyen işçiler patronun taksitle kıdem tazminatlarını ödeme teklifini reddetti.

    Fındık üreticisi, don riskine karşı bahçelerde ateş yakıyor
    Fındık üreticisi, don riskine karşı bahçelerde ateş yakıyor

    Ordu’da don riskiyle karşı karşıya kalan fındık üreticileri, bahçelerde ateş yakarak ürünlerini kurtarmaya çalışıyor.

    Arguvan'da meydana gelen 4,5 büyülüğündeki depremde 1 kişi yaralandı
    Arguvan'da meydana gelen 4,5 büyülüğündeki depremde 1 kişi yaralandı

    Malatya’nın Arguvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir kişinin yaralandı.

    A Haber ve Sabah, Güldür Güldür Show'u ve oyuncularını hedef aldı
    A Haber ve Sabah, Güldür Güldür Show'u ve oyuncularını hedef aldı

    A Haber ve Sabah gazetesi yazarı, Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un iktidara yakın gazeteleri hicveden skecini hedef aldı.

    Ali Doğan işçi aileleriyle buluştu: Meclise bir işçinin girmesi önemli
    Ali Doğan işçi aileleriyle buluştu: Meclise bir işçinin girmesi önemli

    Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerini sürdürüyor.

    Adalet Bakanı’ndan seçmene de adaya da tehdit
    Adalet Bakanı’ndan seçmene de adaya da tehdit

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül seçmeni ‘seçtiği adaya görev yaptırmamakla’, adayları ise ‘yetkileri elinden almakla’ tehdit etti.

    Nihat Zeybekci: İçkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır
    Nihat Zeybekci: İçkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır

    AKP'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci seçim çalışmaları kapsamında "21. Yüzyılın Türkiye'sinde içkili mekanları tartışmak gericilik ve yobazlıktır" dedi.

    Muhabirimiz Cansu Pişkin’e savcı ceza istedi, dava ertelendi
    Muhabirimiz Cansu Pişkin’e savcı ceza istedi, dava ertelendi

    Evrensel Muhabiri Cansu Pişkin'in, Boğaziçili öğrencilerin davasında son gün değişen savcıyla ilgili haberi nedeniyle yargılandığı duruşma ertelendi.

    Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın babası hakkında suç duyurusunda bulundu
    Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın babası hakkında suç duyurusunda bulundu

    AKP'li Nurettin Canikli, Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için mücadele eden baba Şaban Vatan hakkında suç duyurusunda bulundu.

    CHP’den Süleyman Soylu’ya tepki: Şeytanlaştırma çabası
    CHP’den Süleyman Soylu’ya tepki: Şeytanlaştırma çabası

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Sabah'ın "fişleme" haberine tepki gösterdi.

    Öztrak'tan, CHP imzalı sahte bildiriye tepki: Provokasyonu bıraksınlar
    Öztrak'tan, CHP imzalı sahte bildiriye tepki: Provokasyonu bıraksınlar

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Bu bir halk ayaklanmasıdır” başlıklı ve CHP imzalı sahte bildiriye tepki gösterdi: Bu provokasyonları bıraksınlar.

    Denizli Adayı Mehmet Kırgız: Çözüm birleşik örgütlü mücadelemizdir
    Denizli Adayı Mehmet Kırgız: Çözüm birleşik örgütlü mücadelemizdir

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, mahallelerde görüştüğü yurttaşlara örgütlü mücadele çağrısı yaptı.

    Faruk Bildirici, Hürriyet'te yayımlanmayan üç yazısını yayımladı
    Faruk Bildirici, Hürriyet'te yayımlanmayan üç yazısını yayımladı

    Hürriyet'in son ombudsmanı Faruk Bildirici, gazetede yayımlanmayan üç yazısını kendi internet sitesinden yayımladı.

    Ortaokul ve liselerden binlerce öğrenci Ankapark'a taşınacak
    Ortaokul ve liselerden binlerce öğrenci Ankapark'a taşınacak

    Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hem maliyeti hem de güvenliği tartışma konusu olan Ankapark’a gezi için ortaokul ve liselere yazı gönderdi.

    Barış Akademisyenleri davasında 5 akademisyene hapis cezası
    Barış Akademisyenleri davasında 5 akademisyene hapis cezası

    “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için yargılanan 4 akademisyene 15'er ay; bir akademisyene 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.