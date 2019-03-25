Muhabirimiz Cansu Pişkin’e savcı ceza istedi, dava ertelendi

Evrensel Muhabiri Cansu Pişkin’in “Terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Pişkin’in cezalandırılmasını istedi. Duruşma 7 Mayıs’a ertelendi.

Evrensel’de 5 Nisan 2018’de yayımlanan “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haber nedeniyle üç yıla kadar hapis istemiyle yargılanan muhabirimiz Cansu Pişkin’in ikinci duruşması görüldü. Çağlayan’daki İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Pişkin ve avukatları Mustafa Söğütlü, Gülşah Kaya, Levent Pişkin ve Devrim Avcı hazır bulundu.

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi.

"MESLEĞİMİ SAVUNACAĞIM"

Pişkin savunmasına, “Mesleki faaliyetimin suçlama konusu yapıldığı iddianameye karşı kendimi değil mesleğimi savunacağım.” diyerek başladı. Gazetecilerin kamusal sorumlulukla kamuoyunu ilgilendiren haberleri tarafsız bir biçimde yapmaya çalışan kişiler olduğunu söyleyen Pişkin, “Gazeteci bireysel değil kamusal düşünür. Gazetecinin yaptığı haberden bireysel bir çıkarı ya da bireysel bir faydası olamaz. Kamuoyunun yakından takip ettiği Boğaziçili öğrencilerin adliyeye çıkarıldıkları gün soruşturma savcısının değiştirilmesi haber değeri taşıyan bir gelişmeydi.” dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturmanın başına getirilen savcının daha önce yazdığı bir iddianamede HDP’yi "terör örgütü güdümünde siyasi faaliyet yürüten parti" olarak tanımlamasının da kamuoyunu ilgilendiren bir hadise olduğunu söyleyen Pişkin, “Çünkü hukuki değerleri temsil eden bir savcının böyle bir yorumda bulunması meslek ilkeleriyle bağdaşmamakta ve haber değeri taşımaktadır. Gazetecilik, meslek etik ve ilkeleri gereği habere konu olan kişi veya kişileri hedef göstermek ya da zan altında bırakmak için değil hakikatin ışığından ayrılmadan kamuoyunu bilgilendirmek için icra edilir. Ben de mesleğimi bu etik ve ilkelere bağlı olarak devam ettiriyorum” diyerek beraatını talep etti.

"BERAAT TALEP EDİYORUZ"

Pişkin’in avukatı Levent Pişkin “Burada özel bir kast yoktur. Adı geçen savcının son gün değişmesi olağan bir husus değildi ve haber değeri taşıyordu” dedi. Pişkin, eleştiri ve basın özgürlüğüne dair Yargıtay içtihatlarını mahkemeye sundu. Avukat Devrim Avcı, “DGM Savcısı Nusret Demiral ile ilgili benzer bir dava gündeme geldi ama beraat ettiler. Benzer örnek kararları sunuyoruz. TMK’dan dava açılması hakkın kötüye kullanılmasıdır. Beraat kararı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Verilen aranın ardından mütalaasını sunan savcı, Pişkin’in cezalandırılmasını istedi. Duruşma 7 Mayıs saat 16.00’ya ertelendi. (İstanbul/EVRENSEL)

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