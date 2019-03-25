Öztrak'tan, CHP imzalı sahte bildiriye tepki: Provokasyonu bıraksınlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PKK ile bağlantılı kişilerin belediye meclis üyeliğine aday gösterildiği iddialarına ilişkin, "Bu iddialarla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır, tazminat davaları açacaklardır. Partimiz de bununla ilgili suç duyurusunda bulunacak ve tazminat davası açacaktır” dedi.

CHP’den Süleyman Soylu’ya tepki: Şeytanlaştırma çabası

Öztrak, Antalya'da CHP'nin logosunun da yer aldığı "Bu bir halk ayaklanmasıdır" başlıklı basılan sahte bildiriye de tepki gösterdi ve "Bu provokasyonları artık bıraksınlar. Bu seçimin sonuçlarını da edepleriyle kabul etsinler” ifadelerini kullandı.

“BU BİR HALK AYAKLANMASIDIR BİLDİRİSİNE” TEPKİ

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da CHP'nin logosunun da yer aldığı "Bu bir halk ayaklanmasıdır" başlıklı basılan sahte bildiriye tepki gösterdi ve şöyle konuştu:

"Her gün yeni bir provokasyon ortaya çıkıyor. Son olarak CHP'nin hiçbir zaman benimsemediği ifadelerin yer aldığı, 'Bu bir halk ayaklanmasıdır' başlıklı bildirilerin hazırlandığı, bu bildirilere partimizin de ambleminin basıldığı, bunların dağıtılacağı istihbaratını aldık. Partimizin dünya görüşüne 180 derece zıt olan bu bildirinin bizimle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını şimdiden söylemek isterim. Bu provokasyonları artık bıraksınlar. Bu seçimin sonuçlarını da edepleriyle kabul etsinler."

“PROVOKATÖR ARIYORLARSA SARAYIN DAMADINA BAKACAKLAR”

Seçimden sonra milleti ekonomide çok acı bir reçetenin beklediğini söyleyen Öztrak, şunları ifade etti:

"Bu kadar hırpalanan, örselenen, parçalanan, arasına nifak sokulan milletimiz bu reçetede yer alan acı ilaçları içmeye nasıl ikna edilebilecek? Erdoğan millete bu konuda nasıl güvence verecek? Halkı nasıl ikna edecek? Dövizin, faizin ateşi yeniden çıkmaya başladı. 'Provokatif eylemlere girenler bunun bedelini öderler' diye meydanlarda bağırıyorlar. Bir taraftan da bankalar ve uluslararası yatırımcılar hakkında soruşturmalar başlatıyorlar. Oysa provokatör arıyorsanız, o kadar uzaklara bakmaya gerek yok. Damat bakan bir süre ortadan kaybolmuştu, rahattık. Geçtimiz hafta ortaya çıktı 'döviz şöyle, faiz böyle' diye konuştu, 'dolara demir yumruğumuzu vurduk' deyip, 'yasakçı kumanda ekonomisi' söylemlerine kadar yürüdü. Piyasalar döviz hesaplarına gelen ilave vergiyle zaten irkilmişti, döviz rezervlerindeki hızlı erime de onları rahatsız etmeye başlamıştı, bir de sosyete damat sulu bir üslupla ileri geri konuşunca, piyasalar yeniden karıştı. Sarayın kibirli kişisi ve bekçisi ekonomide provokatör arıyorsa, yanı başlarındaki sarayın damadına bakacaklar."

"ARTIK GEMİ DEMİR TUTMUYOR"

Krizin başından beri saray iktidarının dişe dokunur, ekonominin dayanıklılığını artıracak tedbirler almadığını savunan Öztrak, "Lafla, aspirinle, pansumanla bu işleri götürmeye çalışıyorlar ama artık gemi demir tutmuyor, sürükleniyor." dedi.

Ekonominin iki çeyrektir daraldığını, Türkiye'nin enflasyonda dünyanın 10 ülkesi arasına girdiğini kaydeden Öztrak, "Mutfaktaki yangın bir türlü sönmüyor. Marketlerde şu anda sivri biberin kilosu 19 lira. Bir kilogram sivri biberin fiyatı neredeyse 3 litre benzine denk hale geldi diyecektim ki, bu akşam benzinin litresine 17 kuruş daha zam geliyormuş yani benzin 7 lira oluyor ama damada sorarsanız ekonomide en kötü geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

“YENİ BİR YOL HARİTASININ İLK MADDESİ DAMADIN GÖREVDEN ALINMASI OLMALIDIR”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Nisanda yeni bir yol haritası açıklayacağız" dediğini hatırlatan Öztrak, "Ekonomide açıklanacak yeni bir yol haritasının ilk maddesi damadın bu görevden alınması olmalıdır. Ekonomi gayriciddiliği kaldırmaz. Gömleğin ilk düğmesi bu olmalıdır. Kayınpeder damadını seviyor olabilir ama milletimiz de kendi evlatlarını seviyor. Milletin evlatlarının kapı kapı, sınav sınav dolaşıp iş bulmak için daha fazla perişan olmamaları için bu adım seçimden sonra hemen atılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş için "durumu belirsiz" dediğini hatırlatan Öztrak, "Esas onun belediye başkan adaylarının tamamının durumu belirsiz. Bundan önce 'metal yorgunu' deyip milletin seçtiği belediye başkanlarını milli irade cellatlığı yapıp istifa ettirmedi mi?" diye konuştu.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Öztrak, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. "CHP listelerinde PKK ile ilişkili kişilerin tespit edildiği" söylemleri sorulan Öztrak, belediye meclis üyeliği için Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurularda şartların belli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda, CHP'li belediye meclis üyelerininin başvurularının kabul edildiğini belirten Öztrak, "Bu iddialarla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır, tazminat davaları açacaklardır. Çünkü artık yeter. Partimiz de bununla ilgili suç duyurusunda bulunacak ve tazminat davası açacaktır. Kendi gözlerindeki merteği görmeyip, 'çapağa bakın' diyen bir kampanya sürecini yaşıyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Soylu, "325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kim? Yukarıdan aşağıya önümüzdeki hafta isimlerini tek tek açıklayacağız." demiş, Sabah gazetesi de "CHP Saadet ve İYİ Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları" başlığıyla muhalif adayların katıldığı yasal etkinlik veya programların yanısıra yakınlarının kim olduğu gibi bilgilerin yer aldığı bir haber servis etmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef alan sözleri ve Sabah gazetesinin haberini eleştirdi: "Daralan ekonomiyle yara alan AKP, çareyi muhalif kim varsa şeytanlaştırmakta, kriminalize etmekte bulmuştur." (AA)