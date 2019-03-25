CHP’den Süleyman Soylu’ya tepki: Şeytanlaştırma çabası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, muhalefet partilerinin bazı belediye meclis üyesi adaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef alan sözleri ve Sabah gazetesinin haberini eleştirdi: "Daralan ekonomiyle yara alan AKP, çareyi muhalif kim varsa şeytanlaştırmakta, kriminalize etmekte bulmuştur."

Soylu, "325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden meclis üyesi adayı yaptılar. Bunlar kim? Yukarıdan aşağıya önümüzdeki hafta isimlerini tek tek açıklayacağız." demiş, Sabah gazetesi de "CHP Saadet ve İYİ Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları" başlığıyla muhalif adayların katıldığı yasal etkinlik veya programların yanısıra yakınlarının kim olduğu gibi bilgilerin yer aldığı bir haber servis etmişti.

Gökçen, Soylu’nun ifadelerinin tekil değil ‘zincirleme halkanın bir parçası‘ olduğunu söyleyerek, “Listeyi incelediğimizde, iddia ettikleri ‘terörle iltisaklı’ olma durumuna kanıt olarak, Şanlıurfalı olmayı, 1969’da düzenlenen bir etkinliğe katılmayı öne sürüyorlar. Terörist dedikleri şahsın karşısına ‘Nusaybin doğumlu’ yazmışlar. Bari direkt olarak Kürt deseydiniz. Kürt olmanız terörist olmak için yeterli bir neden bu sürrealist listeye göre” dedi.

Bahsi geçen insanların aday olmak için yeterlilik koşullarını sağlamış olduklarını kaydeden Gökçen, “Bu insanlar YSK aday yeterlilik koşullarını sağlamışlar ki aday olmuşlar. İçlerinden biri dahi teröristse niye soruşturmadınız? Değilse, nasıl fişlersiniz?” diye konuştu.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da, "Bu iddialarla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklardır, tazminat davaları açacaklardır. Çünkü artık yeter. Partimiz de bununla ilgili suç duyurusunda bulunacak ve tazminat davası açacaktır. Kendi gözlerindeki merteği görmeyip, 'çapağa bakın' diyen bir kampanya sürecini yaşıyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)

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