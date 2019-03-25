Kırşehir’de AKP’liler MHP’li adayın kardeşine saldırdı

Kırşehir’in Mucur ilçesinde AKP’liler, MHP’li aday Hasan Hüseyin Köşker’in kardeşi Hulusi Köşker’in de aralarında olduğu gruba saldırdı. Saldırıda, Hulusi Köşker'de kırıkların bulunduğu, bir başka kişinin elinin kırıldığı, bir diğer kişinin ise kafasına aldığı darbeden ötürü hafıza kaybı yaşandığı belirtildi.

“AK PARTİLİLER KENDİLERİ DIŞINDA ADAY GEZDİRMİYOR”

Olayın dün gece 22.30 sıralarında Hulusi Köşker’in ağabeyi MHP’nin Mucur Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Köşker’in yanına gitmek istediği sırada yaşandığı belirtildi. 15 araçla yaklaşık 50-60 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Hulusi Köşker'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Odatv’de yer alan habere göre; saldırıda yaralanan MHP'li adayın kardeşi Hulusi Köşker, AKP’lilerin kendi adayı dışında hiçbir partiyi seçim çalışmaları için ilçede gezdirmediğini ve diğer adayların engellendiğini söyledi.

Haberde AKP Mucur İlçe Başkanı Oğuzhan Gündüz'ün saldırıyı "münferit" olarak değerlendirdiği yer aldı. Gündüz, “Konu yargıya intikal eden bir konu ve konu ittifaka zarar vermek için kullanılacak bir konu. O yüzden benim görüş bildirme durumum yok, yargı kararı verecektir. Bu münferit bir olaydır. Alkollü gençlerin yaptığı bu olayı biz de tasvip etmiyoruz. Saldıranların bizimle bir ilgisi yok” dediği belirtildi. (HABER MERKEZİ)