Denizli Adayı Mehmet Kırgız: Çözüm birleşik örgütlü mücadelemizdir

Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız Karşıyaka, Akhan ve Uzunpınar Mahallelerini gezdi. Kendisiyle sorunlarını paylaşan yurttaşlara “Çözüm birleşip örgütlü mücadele etmekten geçiyor” dedi.

Çınar ve Bayramyeri’ni de dolaşan Kırgız Sosyete Pazarı’nda halk ve pazar esnafı ile görüştü. Mesai sonrası çay bahçesinde dinlenen işçilerin anlattıkları sorunları üzerine; “Ben kurtarıcı değilim. Emekçilerin kurtuluşu yine kendi ellerinde. İşçiler 5 yılda bir değil her gün siyaset yapmalı” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"İŞÇİLER MÜCADELEYE DEVAM EDECEK"

Başkan Adayı Mehmet Kırgız’ın Akhan Mahallesi’nde kahveleri gezerken sisteme karşı mücadele edilmesi gerektiği söylemi üzerine işçi; “Bana uygulanan mobbinge karşı çıktım itiraz ettim. Tek başıma olduğum için beni işten attılar, tek başına mücadele etmek imkansız” dedi. Kırgız ise işçiye; “Mücadeleyi örgütlü bir şekilde yürütmek gerekir. Seçimler geçecek ama işçilerin mücadelesi sürecek. İşte bu süreçte işçilerin birlikte hareket etmesi gerekir. Yine bu süreçte işçiler mücadelelerini ortaklaştırmak için yanlarında Emek Partisini bulacaklar” diye konuştu.

Üretici köylünün yoğun yaşadığı Uzunpınar Mahallesi’nde kahveleri gezen Kırgız sermaye partileri adaylarının proje yarıştırmalarını eleştirdi. Kırgız şöyle konuştu; “Bu mahalleye bir proje yapılacaksa bu mahallenin ihtiyacını sizden iyi kim bilebilir. Seçilmeden halkın bütçesini kendi ceplerini dolduracakları projelerle harcamış bulunuyorlar.”

Fotoğraf: Evrensel

"HALK MECLİSLERİ KURMALIYIZ"

Uzunpınar Mahallesi’nde konuşan Kırgız; “Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi’nden yurttaşlar JES istemedikleri için orada yapılmak istenen ÇED toplantısına birlikte karşı çıktılar. Burada da Uzunpınarlılar halk meclisi kurarak bunun mücadelesini yürütmelidir. Seçimlerden sonra halk taleplerinde ısrarcı olmalı mücadele yürütmelidir. dedi. (Denizli/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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