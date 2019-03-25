Ebeveynlerinin sünnet etmeye çalıştığı 5 aylık bebek yaşamını yitirdi

İtalya'nın Bologna kentinde anne ve babasının evde sünnet operasyonu yapmaya çalıştığı belirtilen 5 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 22 Mart'ta akşam saatlerinde yaşanan olayda, aşırı kan kaybı ve kalp durması nedeniyle hastaneye kaldırılan bebek yaşamını yitirdi. İtalyan basını, bebeğin Gana kökenli anne ve babası tarafından evde sünnet edilirken fenalaşarak hayatını kaybettiğini duyurdu. İsimleri açıklanmayan ebeveynler hakkında "kasıtsız insan öldürme" suçlamasıyla soruşturma açıldı.

"MERDİVEN ALTI" SÜNNET OPERASYONLARI

Haberde yer alan bilgiye göre, İtalya'da yılda 4000-5000 kadar sünnet operasyonu yapılıyor ancak bunların yaklaşık yüzde 35'i yasa dışı olarak gerçekleştiriliyor. Devlet hastanelerinin tıbbi gereklilik haricinde sünnet operasyonu yapmaması ve özel kliniklerde de ücretlerin yüksekliği nedeniyle "merdiven altı" sünnet operasyonlarına sık rastlanıyor.

Haberde, sünnet işleminin özellikle göçmenler tarafından kültürel, dini ya da hijyenik nedenlerle tercih edildiği belirtiliyor.

İtalya'da Aralık 2018'de de Roma yakınlarındaki Monterotondo kasabasında evde sünnet edilen 2 yaşındaki Nijeryalı bir bebek hayatını kaybetmişti.

SAĞLIK BAKANI'NDAN ÇAĞRI: EVDE YAPMAYIN!

Sağlık Bakanı Giulia Grillo sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir çocuk daha evde yasa dışı biçimde yapılan sünnet ritüeli nedeniyle öldü. Sünnet cerrahi bir işlemdir ve hijyen-sağlık şartlarının yerine getirilerek uygulanması gerekir. Çocukların hayatı ve sağlığı her şeyden önce gelir. Ailelere yardım için protokoller ve hekimler mevcut. Bu işlemi evde yapmayın, risk almayın!" dedi.

Parlamento Çocuk Komisyonu Başkanı Licia Ronzulli de sorunun çözümü için "gerçek bir entegrasyon için gerekli koşulların oluşturulması" ve "İtalyan yasalarına saygı gösterilmesi" gerektiğini söyledi. (DIŞ HABERLER)

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