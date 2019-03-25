Gazeteci Tuba Salman’la birlikte 11 kişiye tutuklama talebi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında 13 Mart'ta yapılan ev baskınında gözaltına alınan ve aralarında Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Murat Sekmen ve Tuba Salman ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin İl Gençlik Meclisi üyelerinin bulunduğu 14 kişi Mersin Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınanlara "terör örgütü üyeliği" iddiası yönetildi. Savcılık, aralarında gazeteci Sekmen'in de olduğu 3 kişiyi adli kontrol şartıyla, geriye kalan 11 kişiyi ise "terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları Murat Sekmen ve Tuba Salman, HDP Mersin İl Gençlik Meclisi üyeleri Senem Güven, Hizbullah Ekinci, Beşir Kutlu, Baran Kalabay, Vedat Turgut, Diyar Turgut, Abdurrahim Demir, Agit Sezer, Fatma Öksüz, Hogır Hazar, Rojda Salman ve Barış Aydın. (Mersin/MA)

Gazeteci Seda Taşkın’ın duruşması ertelendi