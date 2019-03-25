Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Görevimizin başındayız

Yıllık olağan mali genel kurul toplantısında yönetimi idari açıdan ibra edilmeyen Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz görevimizin başındayız" dedi.

Cengiz, "Hukuki mücadelemize tüm alanlarda ve tüm boyutlarda girişecek ve onları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tüzük gereği Mustafa Cengiz yönetiminin bir ay içinde seçim kararı alması gerekiyor. Ancak 2011 yılındaki mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen eski başkan Adnan Polat daha sonra mahkeme kararıyla aklanmıştı. Bazı hukukçular, Cengiz'in bu örneği emsal gösterebileceğini savunuyor.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise genel kurulda denetleme kurulunun da ibra edilmediğini hatırlatarak "Sayın Adnan Polat mahkeme kararıyla aklanmıştı. Sayın Mustafa Cengiz de bunu savunuyordu. Ancak dünkü genel kurulda farklı bir karar daha çıktı. Yönetim kurulu idari yönden ibra edilmezken, denetleme kurulu da ibra olmadı. Denetleme kurulu ibra olmayınca Adnan Polat örneğinin çok geçerli olmayacağı söyleniyor. Tüzük de bunu söylüyor. O bakımdan tüzüğün ilgili maddesine göre de bir ay içinde yönetim kurulumuz seçim kararı almak zorunda. Seçimin ne zaman yapılacağı kararını da yönetim alacak" dedi. (SPOR SERVİSİ)