Yunanistan’a geçmeye çalışan üniversiteli genç 2 gündür kayıp

Türkiye’den Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden botla geçmeye çalışırken botun alabora olması sonucu nehre düşen Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi 21 yaşındaki Mahir Mete Kul isimli gençten 24 Mart’tan bu yana haber alınamıyor.

Gazete Karınca'dan Çağdaş Kaplan'ın haberine göre, Türkiye’de Liseli Dev Genç’in açıklamalarına katıldığı ve gizli tanık ifadeleri nedeniyle “örgüt üyeliği” iddiasıyla hakkında açılan davada 2017 yılında tutuklanıp 10 ay cezaevinde kalan ve 5 ay önce tahliye olan Kul’un, hakkındaki yurtdışı yasağı sebebiyle Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalıştığı öğrenildi.

Kendisi de politik nedenlerden ötürü Türkiye’yi terk ederek Yunanistan’a geçen ve 5 aydır Atina’da bulunan Kul’un annesi Ünzüle Araz, çocuğundan haber alamaması ve çocuğu ile birlikte Yunanistan’a geçen başka bir kişinin kendilerine ulaşarak botun alabora olduğunu bildirmesi üzerine Yunanistan polis yetkililerine başvurdu.

Anne Araz aynı zamanda arama faaliyetlerinin başlaması için Türkiye’den jandarma ve AFAD’la da iletişime geçti.

Yunanistan tarafında arama faaliyetlerinin başlatılması için Meriç Nehri’ne en yakın merkez olan Alexandrapoli kentinde bulunan Araz, Yunanistan polisinin henüz arama çalışması için harekete geçmediğini söyledi.

Duruma tepki gösteren Araz, arama çalışmalarının başlamaması durumunda hükümetten bulunan Syriza Partisi binası önünde açlık grevine başlayacağını söyledi.

“Oğlum gencecik bir üniversite öğrencisiydi. Cezaevine attılar. Tahliye olduktan sonra okuluna gidişi de engellendi. Yurtdışı çıkış yasağı da olduğu için bu yolu tercih etti. 24 Mart sabahı oğlumla birlikte aynı botta Yunanistan’a geçmeye çalışan diğer kişi bot devrildikten sonra kendisini kıyıya atabilmiş. Oğlumun nehre batıp çıktığını görmüş. Bize daha sonra telefonla ulaşarak haber verdi. Şu an Yunanistan’da Ferez Polis Merkezi’nde. Orada Yunan polisine verdiği ifadede de oğlumun nehre düştüğünü gördüğünü söylemiş. Tüm bunlara ve benim başvuruma rağmen henüz bir arama çalışması başlatılmadı.” (HABER MERKEZİ)