İzmir'de "Ege'de Ekoloji Mücadeleleri" söyleşisi düzenlendi

İzmir'de tarihi Alsancak Garı'nda gerçekleştirilen Çakabey Kitap Günleri kapsamında Evrensel Gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, Prof. Dr. Tayfun Özkaya ve Muammer Sakaryalı'nın katılımıyla "Ege'de Ekoloji Mücadeleleri" başlıklı söyleşi düzenlendi.

"HER BİR ÖYKÜ, DOĞANIN DİRENİŞİN TA KENDİSİ OLDUĞUNU ANLATIYOR"

Yeni İnsan Yayınevi editörlerinden Aytaç Timur'un kolaylaştırıcılığını yaptığı söyleşide Özer Akdemir, dördüncü kitabı "Doğa ve Direniş Öyküleri"nde ülkenin dört bir yanında süren ekoloji mücadelelerinden doğa, yaşam ve direniş öykülerinin olduğunu kaydetti. Akdemir, "Öykülerde anlatılan olayların hemen hepsi, içinde geçen kişiler ve yerlerin büyük çoğunluğu gerçek. Fotoğrafların önemli bir bölümü de çoğu halen devam eden bu mücadelelerden kesitleri içeriyor. Bir dağın, bir insanın, bir köyün, bir zeytinin ya da turnanın gözünden Anadolu'nun yitip giden, yok edilen varlıklarının ve bu yok oluşa karşı doğanın-insanın-yaşamın direnişinin öyküleri bunlar. Her bir öykü, yaşamın doğasının direniş üzerine kurulduğunu, doğanın ise direnişin ta kendisi olduğunu anlatıyor..." diye konuştu.

"DÜNYADA BAŞKA BİR KÖYLÜLÜK ORTAYA ÇIKIYOR"

Fotoğraf: Evrensel

Prof. Dr. Tayfun Özkaya da aynı yayınevinden çıkan "Başka Bir Tarım Mümkün" kitabına dair konuştu. Ekolojiye yönelik saldırıların herkesi ilgilendirdiğini belirten Özkaya, özellikle gıdalarda tespit edilen ilaç kalıntılarına değindi. Özkaya, "Dünyada başka bir köylülük ortaya çıkıyor. Köylünün şehirdeki üreticilerle birleşmesi lazım. Temiz ve ucuz gıda için kooperatifçiliğin devlet ve yerel yönetimler tarafından desteklenmesi ve özendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"ADAYLAR EKOLOJİYE YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI TAVIRLARINI ORTAYA KOYMALI"

"Kışladağ'dan Mektup Var" kitabının yazarı Muammer Sakaryalı, yaşam alanlarının, dağların, toprakların, suların, kültürün saldırı altında olduğunu dile getirerek yerel seçimlere giren başkan adaylarının ekolojiye yapılan bu saldırılara karşı tavırlarını ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Evrensel

Söyleşinin ardından Akdemir ve Özkaya kitaplarını imzaladılar. (İzmir/EVRENSEL)