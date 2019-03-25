Ali Fazıl Kasap: İşsizliği görmeyenler, seçim meydanında gazel okuyor

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kütahya mitinginde yapılan yatırımlara dair sözlerine tepki gösterdi. Kasap, Kütahya'da birçok özelleştirme, artan işsizlik ve esnafın dükkanlarını satmasını görmeyenlerin seçim meydanında gazel okuduğunu söyledi.

Erdoğan’ın Kütahya’ya seçimden seçime geldiğini belirten Kasap, 17 yılda Kütahya’nın daralan ekonomisi, özelleştirilen fabrikaları, kamu yatırımlarının yetersizliği, özel sektörün gerekli girişimlerde bulunmaması nedeniyle sürekli göç verdiğini, bunun sonucu olarak birçok Kütahyalının işsiz kaldığını söyledi. Kütahya’da birçok dükkanın ya kiralık ya satılık olduğunu ifade eden Kasap, bu sorunları görmek istemeyen iktidarın seçim meydanlarında gazel okuduğunu dile getirdi.

"BİRÇOK KURULUŞ ÖZELLEŞTİRİLDİ"

Kütahya Şehir Hastanesi inşaatının durduğunu ve Kütahya’da birçok branşta doktor olmaması nedeniyle vatandaşların çevre illere gitmek zorunda kaldığını söyleyen Kasap, gerçekleşen özelleştirmeler sonucunda yaklaşık 12 bin işçinin mağdur olduğunu anlattı. Kasap, “Kütahya’da Eti Gümüş başta olmak üzere, Manyezit işletmeleri (KÜMAŞ), Kütahya Azot Fabrikası, Şeker Fabrikası, Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santrali gibi kentin ekonomik olarak lokomotifi konumunda olan kuruluşların tamamı AKP tarafından özelleştirildi. Kütahya’da yaşanan yolsuzluklara, özelleştirmelere ve bunun sonucunda oluşan işsizliğe sonuç olarak kentin günden güne erimesinin bizzat sorumlusu olanlar miting meydanlarında gazel okumaya devam ediyor. Bu düzeni 31 Mart’ta değiştireceğiz. Kütahya’yı, Eskişehir gibi yaşanabilir bir kent yapacağız” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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