25 Mart 2019 14:00

YSK Başkanı Sadi Güven: 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi

Seçmen listeleri 23 Mart itibarıyla yenilendi. Bu süreçte vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden toplam 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz.

YSK Başkanı Sadi Güven: 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi

Fotoğraf: DHA

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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçmen listelerinin 23 Mart 2019 itibarıyla yenilendiğini belirterek, "Bu süreçte vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden toplam 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi." dedi. YSK'nin yeni hizmet binasının yapımı da tamamlandı.

    AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Güven, YSK'nin, il seçim kurulları ve ilçe seçim kurullarının seçim için hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi. İlçe seçim kurullarında bir kısım hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Güven, "Büyük oranda işi bitirdik. Hafta sonu 31 Mart'taki seçimleri bekliyoruz." diye konuştu. Seçmen listelerinin yenilendiğini söyleyen Güven, "Bu süreçte vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden toplam 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi" dedi.

    SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENDİ

    Seçmen listelerini 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirdiklerini anlatan Güven, şöyle devam etti:

    "Bu kapsamda askere giden vatandaşlarımız oluyor. Askıya çıktığımız dönemden bugüne kadar ölen vatandaşlarımız oluyor. Bir de kısıtlama kararı verilen vatandaşlarımız oluyor. Er, erbaşlar, kısıtlama kararı verilenler ve askere gidenleri seçmen kütüğünden tekrar düşüm yaptıktan sonra, düşümden kastım 'oy kullanamaz' şerhi işlendikten sonra seçmen kütükleri tamamen oy kullanılabilir hale geldi. 23 Mart 2019 Cumartesi günü itibarıyla Vatandaşlık Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ölmüş olan 61 bin 332 seçmen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan 551 seçmen, Adalet Bakanlığından alınan bilgillere göre haklarında Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddeleri gereğince kesinleşmiş kısıtlama kararları olması nedeniyle oy kullanamayacak 4 bin 949 seçmen, MSB Asker Alma Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre er ve erbaşlar, askere alınan 79 bin 834, itirazen dondurulan üç seçmen olmak üzere 146 bin 669 seçmen sandık seçmen listesinde oy kullanamaz şerhi düşülerek güncellenmiş oldu. Bu kadar vatandaşımız oy kullanamaz hale geldi. Diğer oy kullanma hakkı olanların da mutlaka gidip oylarını kullanmaları gerekiyor."

    OY VERMENİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

    YSK Başkanı Güven, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 31 ilde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak uygulanacağını, diğer illerde oy verme saatlerinin 08.00-17.00 olacağını hatırlattı.

    Yapımı tamamlanan yeni hizmet binası hakkında bilgi veren Güven, bugün itibariyle yeni binaya taşındıklarını belirterek, şöyle konuştu:

    "Yeni binamızın bundan sonraki süreç için de hayırlı kararlar alınmasına vesile olmasını diliyorum. 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimini bu binadan yöneteceğiz. Arkadaşlarımız, personelimiz bu binaya taşındı. Eski Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü binamızda bulunan SEÇSİS sistemi hala orada ama gelecek günlerde burada da yeni bir sistem odası kuracağız. İki tane sistemimiz olacak. Felaket kurtarma merkezi olarak yukarıdaki binadaki sistem odamızı tutacağız, buraya da yeniden bir sistem odası kuracağız. Bunu önümüzdeki yılda planladık, böyle bir çalışma yapacağız." (HABER MERKEZİ)

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