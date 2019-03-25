Ritim sanatçısı Atilla Mayda hayatını kaybetti

Ünlü ritim saz sanatçısı Atilla Mayda dün hayatını kaybetti.

1936 yılında İzmir - Ödemiş'te dünyaya gelen Attila Mayda, 1963'te TRT Ankara Radyosu'nda ritm sanatçısı olarak çalışmaya başladı.

Bir radyo geleneği olarak şef, solistler ve saz sanatçıları dinleyicilere sırayla takdim edilirken, Attila Mayda'nın isminin bir assolist edasıyla en son anons edilmesi tatlı bir adet olmuş, bu da sanatçının ismini hafızalara unutulmayacak biçimde kazımıştı. Sanatçı 2001 yılında emekli olmuştu. Bir süredir sağlık durumu iyi olmayan Mayda tedavi görüyordu.

Konuyla ilgili “Ve Atilla Mayda da aramızdan ayrıldı!” başlıklı yazı kaleme alan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, başlıklı bir yazı yazarak duyurdu.

“HAYDAAA ATİLLA MAYDA”

Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “Küçüklük yıllarımda aynı apartmanda oturduğumuz ve komşumuz olan usta ritm saz sanatçısı Atilla Mayda’yı kaybettik. 80’li yıllarda ‘Ve Atilla Mayda’ ve “Haydaaa Atilla Mayda” replikleri ile tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim olmuş, ismi dönemin komedyenlerinin repliklerinde ve halkın dilinde şaşırma ifadesi olarak dolaşıyordu.” ifadelerini kullandı.

Mayda, Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii’nden bugün, (25 Mart 2019 Pazartesi) ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek. Mekanı cennet olsun inşallah. (HABER MERKEZİ)