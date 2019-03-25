30 metre yükseklikteki vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 30 metre yükseklikteki kule vincin üzerinden düşen 50 yaşındaki işçi Ali Ekber Dinçer yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Uzundere Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi.

Kule vinçte operatör olarak çalışan Ali Ekber Dinçer, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Olayı gören iş artadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dinçer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dinçer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İzmir/DHA)