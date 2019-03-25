Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran Darıca'da EYT'lilerle buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Çayırova ve Darıca’da ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Darıca’da EYT’lilerle buluştu, Çayırova’da ise kahvehaneleri, yöre derneklerini ve esnafı dolaştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için “Biz sizin yanınızdayız, mağduriyetinizin giderilmesi adına sonuna kadar sizinleyiz” dedi.

Başaran, Darıca’nın Kazım Karabekir Mahallesi'nde EYT’li yurttaşlarla bir araya geldi. Demokratik halkçı bir belediyeciliğin insanların ihtiyacını karşılayabileceğinden bahseden Başaran, “Kuracağımız halk meclislerinde halk kendi ihtiyaçlarını kendisi belirleyip kendisi çözüm üretecek, gerektiğinde belediye başkanını bile görevden alabilecek” dedi. EYT’lilerin sorunlarını dinleyen Başaran, mağduriyetlerinin farkında olduklarını belirterek, “Biz sizin yanınızdayız, mağduriyetinizin giderilmesi adına sonuna kadar sizinleyiz” dedi.

"BABALARININ HAYRI İÇİN İSTEMİYORUZ"

EYT’li bir emekçi, “Ben Türkeş’çiyim, yıllarca MHP’ye oy verdim, faaliyetlerine katıldım ama şimdi onlar bizi bıraktı, mağdur etti” dedi. Ortaokulu bitirdikten sonra 14 yaşından itibaren çalışmaya başladığını ama emekli olamadığını ifade eden emekçi, “Problem maaliyetse, uçakları satsınlar! Ben emeğimi vermişim, babalarının hayrı için istemiyoruz. Ben 30-35 yıllık prim ödemişim. Tersanede çalıştım, yıllarca lüks yatlar yaptık, bir kere binemedim, hep zenginler bindi” dedi.

EYT mağduru bir başka emekçi ise lisede 2 yıl Sümerbank fabrikasında çalıştığını söyleyerek şunları anlattı:

"Özelleştirilen, şimdi yerine kargaların yuva yapmadığı Sümerbank Ayakkabı fabrikasında, oradaki işçilerle aynı koşullarda 2 yıl boyunca devlete çalıştım. Şimdi emekli olamıyorum, sadece sağlık sigortası yatırılmış, staj gösterilmiş” dedi. EYT mağdurlarına en çok destek vermesi gerekenlerin sendikalar olması gerektiğini söyleyen bir emekçi, “Şu an sendikaları alanda gören var mı? Bu insanlara sendikalar sahip çıkmıyor ki. Biz bu zamana kadar EYT’liler olarak kendimiz geldik” dedi. İşçilerin kendi haklarını bilmediğini ifade eden bir başka emekçi ise, “Kapitalizmi bilmiyoruz, o yüzden bir araya gelemiyoruz. Emekçilerin birlik olması gerekiyor.”

"MÜCADELEYİ BÜYÜTMEMİZ DAHA ÖNEMLİ"

Mücadelenin büyütülmesi gerektiğini söyleyen Başaran, “Herkes aynı düşüncede, mağduriyetler var. Birleşmemiz gerektiği belli ama mücadele etme kısmı gelince olmazları konuşuyoruz. Hayır, arkadaşlar belki bir günde ya da bir ayda değişecek bir şey değil ama mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. 31 Mart bizim için müthiş derecede önemli değil, bizim bu süreçte mücadeleyi büyütüyor oluşumuz daha önemli” dedi. Başaran’ın söylediklerine katıldığını fakat önlerinde çok engel olduğunu düşünen bir işçiye cevap yine başka bir başka EYT mağdurundan geldi: “Engeller yavaş yavaş aşılıyor. Sermayenin karşısında durabilecek tek güç biz emekçiler, o yüzden emekçilerin bilinçli olması lazım. Bizim amacımız seçim değil seçimden sonrada örgütlülüğümüzü devam ettirmek.”

Çayırova’da Erişler ve Özgürlük mahallelerinde kahvehaneleri, yöre derneklerini ve mahalle esnafın dolaşan Başaran, yerel yönetim anlayışından bahsetti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başaran, Çayırova İnönü ve Emek Mahalleleri Derneğine konuk oldu, burada kentsel dönüşüm ve tapu sorununa ilişkin taahhütname imzaladı.

"ÇAYIROVA’DA YAŞAMAKTAN MUTSUZUM"

Çayırova İnönü ve Emek Mahalleleri Dernek Başkanı Murat Koca, mahallelerde sadece çöplerin toplandığını ifade etti. Mahallelerine dönük hiçbir sosyal etkinliğin olmadığını belirten Koca, “Biz gidip hakkımızı aradığımız zaman ise haddimizi aşmış oluyoruz, öyle diyorlar. Biz burada sıkıntı yaşarken bu şehrin 13 tane milletvekili, valisi, kaymakamı, belediye başkanı görmezden geliyorlarsa ben de bir vatandaş olarak gerekeni söylerim. Biz belediyecilik hizmetinden faydalanmak istiyoruz. Bizi ötekileştirmelerini, bizi ayrıştırmalarını anlamıyoruz bir türlü. Kimse bizi görmüyor, sesimizi duymuyor, seçim var ne güzel sesimizi duyuruyoruz geliyorlar gidiyorlar seçim bitiyor biz burada kaderimizle baş başa kalıyoruz” dedi. Toplantıda söz alan bir mahalleli, Çayırova’da yaşamaktan mutsuz olduğunu dile getirerek, “Geldiğimiz köyler buradan iyi, akşam sekiz olunca Çayırova‘ya araba gelmez, yaşam yok hayat bitmiş burada. Çöplükten farkı yok, hizmet yok, ötelenmişiz, sosyal alan, bir sinema yok” dedi. Ardından söz alan bir başka mahalle sakini, doğalgaz istediklerini alt yapı sorununun çözüme kavuşması gerektiğini, çocukları için sosyal alan tesis edilmesini talep etti. 25 yıldır mahallede var olan okulun yıkıldığını söyleyerek sitem eden vatandaş, “Koskoca İnönü Mahallesi’nde, 17 bin nüfusu aşmış bir mahallede okul yok ve belediye bize toplu taşıma imkânı vermiyor ama her gün mevlitlere, programlara araba veriliyor. Özel servis var, parasını ödeyemiyorum” dedi.

"BELEDİYE, SİZİN BELEDİYENİZ"

Çayırova İnönü ve Emek Mahalleleri Dernek Yönetimi, Başaran’a imzalattıkları kentsel dönüşüm ve tapu sorununa ilişkin taahhütnameyi tüm Çayırova Belediyesi başkan adaylarına ilettiklerini, AKP adayının taahhütnameyi imzalamadığını kaydetti. Başaran, “Biz diyoruz ki, kenti emekçilerle birlikte yöneteceğiz. Sadece bizim inisiyatifimizde olmayacak, bizi denetleyebileceksiniz, görevden de alabileceksiniz. Belediyenin kapısı size açık olacak demiyoruz, belediye zaten sizin belediyeniz, halkın belediyesi” ifadelerini kullandı. Dernek Başkanı Koca ise, “Yolun bir tarafı doğalgaz kullanıyor, bir tarafı kömür yakıyor. Yolun bir tarafı asfalt, diğer tarafı toprak. Müracaat ediyoruz kentsel dönüşüm bahane ediliyor, kimsenin bizden haberi yok. Teşekkür ederiz, bizim yanımıza geldiğiniz için” dedi.

Başaran, günü Çayırova Atatürk Mahallesi'nde bir ev ziyaretiyle tamamladı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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