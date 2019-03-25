Beren Saat’in de rol aldığı Netflix dizisi Atiye’nin çekimleri başladı

Başrolünde Beren Saat’in olduğu Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi Atiye’nin çekimleri başladı. Sekiz bölümden oluşan gizem-drama türündeki dizinin oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi de yer alıyor.

Çekimlerine İstanbul’da başlanan ve başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde çekimlerine devam edilecek dizinin bu yıl gösterime girmesi planlanıyor.

OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirilen projenin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

ATİYE DİZİSİNİN KONUSU

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

GÖBEKLİTEPE VE NEMRUT'A YOLCULUK

Netflix Uluslararası Yapımlar Genel Müdür Yardımcısı Kelly Luegenbiehl, Atiye dizisine dair şöyle konuştu: “Beren Saat’in başrolde olduğu bu dizi ile Türkiye’den yepyeni ve heyecan verici bir başka hikayeyi, dünyanın dört bir yanına taşıyacağız. Hakan: Muhafız ile İstanbul’da başlayan yolculuğumuz yeni dizimiz Atiye ile başta Göbeklitepe ve Nemrut olmak üzere, zengin Anadolu topraklarının doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel değerlerini dünyayla buluşturacak. Atiye gibi güçlü bir kadın karakterle ekranlara dönüş yapacak olan Beren ile çalışıyor olmaktan ötürü çok mutluyuz.” (MEDYA SERVİSİ)

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