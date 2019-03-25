Suriye’de IŞİD, çölden saldırmayı sürdürüyor: 5 ölü

Suriye’de işgal altında tuttuğu son kasaba olan Baghuz’dan çıkarılan IŞİD, tehdit olmayı sürdürüyor. Suriye’nin çöllük Badiya el Şam bölgesinde gizlenen ve zaman zaman saldırılar düzenleyen IŞİD, Pazar günü Humus vilayetinin doğusunda Suriye ordusuna ait birliği pusuya düşürdü.

Al Masdar’ın haberine göre Palmira-Deyrezzor otoyolu üzerindeki saldırıda en az 5 askerin öldüğü belirtildi. Suriye ordusunun Sükna ve Palmira çevresinde IŞİD tehdidi seviyesinin arttığı değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

Şubat ayında Suriye ordusu kaynaklarına dayanarak yapılan haberde IŞİD’in Badiya el Şam’da bin 500 ila 3 bin arasında militanı bulunduğu tahmin ediliyordu. Bu militanların gündüzleri hava saldırılarından korunmak için çöldeki mağaralarda saklandığı, geceleri Güneydoğu Suriye-Batı Irak arasında gidip geldiği, zaman zaman çevre kasabalara saldırılar düzenlediği bildirilmişti. (DIŞ HABERLER)

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