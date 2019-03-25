Cuma günü 5,84'ü aşan dolar, haftaya 5,67'den başladı (25 Mart 2019)

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçerek 5,84'ü aşan dolar/TL, Merkez Bankasının açıklamasıyla yeni haftanın ilk saatlerinde yüzde 3,5 düşüşle 5,57 seviyesine geriledi. Piyasaların hareketlenmesiyle yeniden yükselişe geçen dolar, 5,67 liradan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI, BDDK VE SPK'DEN HAMLELER

Cuma günü yaşanan yükseliş nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verileceğini açıkladı, ancak bu karar kurdaki yükselişi durdurmadı.

Hafta sonu da BDDK ve SPK'den hamleler geldi. BDDK, bazı bankaların müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

SPK de JPMorgan'ın raporunun hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına ilişkin yanıltıcı içerik şikayetleri üzerine inceleme başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da rezerv hareketinin 5,5 milyar dolarının BOTAŞ'a döviz satımı ve borç ödemelerinden kaynaklandığını söyledi.

Erdoğan da pazar günü İstanbul’daki mitinginde, “Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da ‘piyasadan dövizleri toplayın, döviz yükselecek, şöyle olacak, böyle olacak’ bu tür provokatif eylemlerin içine giriyorsanız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz” dedi.

MERKEZ BANKASINDAN "TÜM ARAÇLAR KULLANILACAK" AÇIKLAMASI

TCMB, bu sabah (25 Mart) dolardaki yükselişe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edildiği, para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçların, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

Merkez Bankasından yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemiz ekonomisine ilişkin makro göstergeler koordineli politika adımlarının etkisiyle dengelenme sürecinin devamına işaret etmektedir. Öncü veriler ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlanmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Mal ihracatı ve turizm talebindeki güçlü seyirle birlikte net ihracat büyümeye yüksek katkı vermektedir. Bu çerçevede cari dengedeki iyileşmenin hızlanarak sürmesi beklenmektedir.

Ekonomik dengelenme sürecinde para politikası fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda şekillenirken maliye politikası ile güçlü eşgüdüm enflasyonla mücadeleyi desteklemektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir. Brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmalar ise olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmakta olup öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.

Finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmekte olup para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir.”

ÇETİNKAYA: TEMEL POLİTİKAMIZ REZERVLERİ GÜÇLÜ TUTMAK

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, "Temel politikamız rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek. Politika duruşunu enflasyonu tek haneye düşürme odaklı şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

DÖVİZ KURLARI

Dolar/TL, TCMB'nin açıklamasının ardından sabah saatlerinde yüzde 3,5 düşüşle 5,5711 seviyesine geriledi ancak yeniden yükselişe geçti.

Erken İşlemlerde dolar 5,67 lira, avro 6,40 lira, sterlin de 7,47 liradan işlem gördü. (EKONOMİ SERVİSİ)

Erdoğan konuştu, dolar yine arttı