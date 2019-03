Savcı Mueller: Trump'ın Rusya ile iş birliğine dair kanıt yok

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 2 yıldır yürüttüğü Rusya soruşturmasının sonucunda ABD Başkanı Donald Trump'ın veya seçim kampanya ekibinin Rusya ile gizli iş birliğine girdiği yönünde bir kanıt olmadığına hükmetti.

Trump'a yakın çok sayıda ismin suçlandığı ve bazılarının hapse girdiği soruşturma süreci, çeşitli konularda FBI'a yalan söyleme ya da vergi usulsüzlüğü gibi finansal suçlarla gündeme geldi. Soruşturma 25 milyon dolara mal oldu.

Mueller'in soruşturmasında 25 Rus yetkilisi ve bazı Rus kurumları "seçimleri siber saldırılarla etkilemeye çalışmaktan" suçlanırken, bu çabaların seçim sonuçlarına etki ettiğini gösteren bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

ABD Kongresindeki Demokratlar sürecin takipçisi olacaklarını söylerken, nihai kararı verecek olan Adalet Bakanlığı ise Trump'ın şimdiden aklandığını açıkladı.

ABD Başsavcısı William Barr ise "Rapor Başkan'ın suç işlediğine hükmetmiyor ama onu aklamıyor da" dedi. Barr, raporda Trump'ın yasa dışı bir şekilde adaleti engellemediği sonucuna varılmadığını ifade etti.

Donald Trump ise Twitter'dan "İşbirliği yok, adalete müdahale yok" notunu paylaşarak, suçsuzluğunun ortaya konduğu mesajını verdi.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!