Balıkesir Bağımsız Adayı Şuayyip Çetin Burhaniye'de miting düzenledi

25 Mart 2019 11:07
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan'ın da katılımıyla Burhaniye’de miting düzenledi. (Evrensel WebTV)
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ETİKETLER: BalıkesirBurhaniyeŞuayyip ÇetinYerel seçim
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