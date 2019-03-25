Suruç Devlet Hastanesi göle döndü

17 ay önce tarım arazisine inşa edilen Suruç Devlet Hastanesi, drenaj kanallarının olmaması sebebiyle yükselen taban suyunun altında kaldı.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı'nda yer alan dünyanın en uzun 5’inci tüneli olan Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında su verilmeye başlanmasıyla birlikte bölgedeki bazı yerleşim yerlerinde taban suyu yükseldi.

Toprak altı drenaj sistemlerinin kurulmamasından kaynaklı su altında kalan bir çok yerleşim yerine Suruç Devlet Hastanesi de eklendi. İlçede su tahliye kanallarının olmaması yıllarca susuz kalan Suruç'un son 2 yıldır su altında kalmasına neden oldu.

HASTANE BİRİNCİ SINIF TARIM ARAZİSİNE İNŞA EDİLMİŞTİ

Urfa'nın Suruç ilçesinde 16 Ekim 2017'de açılışı gerçekleştirilen ve birinci sınıf tarım arazisi üzerine kurulan Suruç Devlet Hastanesi de yükselen taban suyu nedeniyle çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Dere yatağında inşaatı yapılan ve 2 yıllık çalışmadan sonra 50 milyon liraya mal olan 150 yataklı devlet hastanesi, bir yıl hizmet verdikten sonra yer altı sularının yer üstüne çıkması ile su altında kaldı.

SU TAHLİYESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Bodrum ve zemin katının su altında kaldığı ve boşaltıldığı hastanenin bahçesi de zarar gördü. Hastane, zemini inşaat için uygun olmadığı halde, AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'a ait 1'inci sınıf tarım arazisi üzerine inşa edilmişti. Bu sebeple yer yüzüne çıkan suyun, bodrum ve zemin katı su altında bıraktığı, zemin ve bodrumun kullanılamadığı görüldü. Hastane morgunu da işlevsiz bırakan su, hastanenin içine uzatılan 3 hortum yardımı ile tahliye edilmeye çalışılıyor.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) görüntülediği tahliye işlemini izleyen Suruçlular hastanenin çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyleyerek, bir an önce önlem alınması gerektiğini belirtti. Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden ilçe halkı, son bir yıldır hastanenin su altında olduğunu, bu hali ile hizmet vermesinin olası çökme durumunda can kayıplarına davetiye çıkardığını belirtti. (Urfa/MA)