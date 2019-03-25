25 Mart 2019 10:06
Son Güncellenme Tarihi: 25 Mart 2019 22:28

Tel Aviv'e füze atılması sonrasında İsrail, Hamas hedeflerini vurdu

Tel Aviv'e füze atılması sonrasında İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini vurdu. 

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Tel Aviv'e füze atılması sonrasında İsrail, Hamas hedeflerini vurdu

Fotoğraf: AA

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    İsrail ordusu, Tel Aviv'e füze atılması sonrasında Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladığını duyurdu. 

    İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi. 

    İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HAMAS LİDERİNİN OFİSİNİ BOMBALADI

    AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yer alan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki ofisini de bombaladı. Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı belirtildi. Saldırı anında Hamas lideri Heniyye'nin ofiste olmadığı bildirildi. İsrail ordusu, Heniyye'nin ofisinin vurulduğunu doğruladı.

    Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı ve Han Yunus ile Refah kentlerindeki bazı tarım arazilerini vurduğunu aktardı.

    İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bazı noktaları ve Gazze kentinin orta kesiminde bulunan Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi binasını da bombaladı.

    Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi, İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırılarda da hedef alınmıştı. 

    GAZZE'DEN TEL AVİV’E FÜZE SALDIRISI: 7 YARALI

    İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’nin kuzeyini topçu atışlarıyla vururken bu sabah saatlerinde Gazze’den yapılan saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti. 

    AA’nın haberine göre İsrail topçu atışları dün Beyt Hanun beldesinin doğusundaki Hamas Hareketi'ne ait gözlem noktasını vurdu. Ayrıca topçu atışlarının Gazze'nin doğusundaki bir başka gözlem noktasını da vurduğu belirtildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan ölü ya da yaralılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

    İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

    Dün İsrail askerlerinin Gazze sınırı yakınında açtığı ateş sonucu üç Filistinli yaralandı.

    NETANYAHU: GÜÇLÜ YANIT VERİLECEK

    Tel Aviv

    Fotoğraf: İsrail Polisi Basın Ofisi

    İsrail’in topçu ateşi sonrası sabah saatlerinde Gazze’den ateşlenen roket, Tel Aviv’in kuzeyini vurdu. Sivil yerleşim alanına isabet ettiği belirtilen roket sonucu 7 sivil yaralandı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ordunun saldırıya “güçlü bir yanıt vereceği”ni belirtti. Netanyahu’nun ABD ziyaretini yarıda keserek ülkeye döneceği açıklandı.

    SINIR KAPILARI KAPATILDI

    İsrail ordusu saldırı sonrası İsrail'den Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.

    Açıklamada ayrıca Gazzeli balıkçılar için 9 deniz mili olan avlanma sınırının düşürüldüğü belirtilirken, yeni sınırın kaç mil olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

    Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

    Tel Aviv yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, son yıllarda ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun sınır kapılarının çalışmasına izin veriyor.

    GOLAN GERİLİMİ VE SEÇİM

    ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta yaptığı “Golan Tepeleri’ni tanıma zamanı geldi” açıklaması bölgedeki gerilimi artıran bir unsur olmuştu.

    İsrail, 9 Nisan’da genel seçimlere gidiyor.

    Birbiriyle bağlantılı ele alınan bu iki gelişmenin askeri gerginliği de artırdığı yorumları yapılıyor. (DIŞ HABERLER)

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