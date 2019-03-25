Gazze'den Tel Aviv’e füze saldırısı: 7 yaralı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’nin kuzeyini topçu atışlarıyla vururken pazartesi sabah saatlerinde Gazze’den yapılan saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA’nın haberine göre İsrail topçu atışları dün Beyt Hanun beldesinin doğusundaki Hamas Hareketi'ne ait gözlem noktasını vurdu. Ayrıca topçu atışlarının Gazze'nin doğusundaki bir başka gözlem noktasını da vurduğu belirtildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan ölü ya da yaralılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

Dün İsrail askerlerinin Gazze sınırı yakınında açtığı ateş sonucu üç Filistinli yaralandı.

NETANYAHU: GÜÇLÜ YANIT VERİLECEK

Fotoğraf: İsrail Polisi Basın Ofisi

İsrail’in topçu ateşi sonrası sabah saatlerinde Gazze’den ateşlenen roket, Tel Aviv’in kuzeyini vurdu. Sivil yerleşim alanına isabet ettiği belirtilen roket sonucu 7 sivil yaralandı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ordunun saldırıya “güçlü bir yanıt vereceği”ni belirtti. Netanyahu’nun ABD ziyaretini yarıda keserek ülkeye döneceği açıklandı.

SINIR KAPILARI KAPATILDI

İsrail ordusu saldırı sonrası İsrail'den Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca Gazzeli balıkçılar için 9 deniz mili olan avlanma sınırının düşürüldüğü belirtilirken, yeni sınırın kaç mil olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

Tel Aviv yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, son yıllarda ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun sınır kapılarının çalışmasına izin veriyor.

GOLAN GERİLİMİ VE SEÇİM

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta yaptığı “Golan Tepeleri’ni tanıma zamanı geldi” açıklaması bölgedeki gerilimi artıran bir unsur olmuştu.

İsrail, 9 Nisan’da genel seçimlere gidiyor.

Birbiriyle bağlantılı ele alınan bu iki gelişmenin askeri gerginliği de artırdığı yorumları yapılıyor. (DIŞ HABERLER)

İsrail işgalindeki Golan Tepeleri'nin önemi ve kronolojik gelişmeler