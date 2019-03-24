Gökçeada’da silahlı bir kişi HDP aracını takip etti

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

Gökçeada’da seçim çalışması yapan HDP seçim aracı silahlı bir kişinin tacizine maruz kaldı. “Burayı terk edin” diyen silahlı kişi, adada HDP seçim aracını uzun süre takip ederek birkaç kez önünü kesmeye çalıştı. Silahını gösteren saldırgan şahıs, HDP seçim aracı Gökçeada Emniyeti’nin önüne gelince takibi bıraktı.

Gökçeada’da seçim çalışmaları yürüten HDP ekibi ve seçim aracı, silahlı bir kişi tarafından tacize uğradı. Gökçeada merkezinde, üniversite civarında başlayan takip yarım saat kadar sürdü. İçinde Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Veysi Kutluay, HDP İl Yöneticisi Nihat Yalçın ve 24 Haziran seçimleri HDP Çanakkale Milletvekili adaylarından Adile Yalçın’ın bulunduğu seçim aracı, üzerinde silah olan bir kişinin içinde bulunduğu Peugeot marka aracın takibine alındı. Bir süre devam eden takibin ardından HDP aracının, Gökçeada Emniyet Müdürlüğü’ne yönlenmesiyle silahlı bir kişinin kullandığı araç takibi bıraktı.

“ŞİKAYETÇİ OLDUK”

Araçta bulunan HDP İl Yöneticisi Nihat Yalçın, uzun süren takipte, sükunetin korunduğu ve herhangi bir olaya mahal verecek girişimde bulunulmadığının altını çizerek, “Şahıs yarım saat kadar bizi takip etti. Birkaç sefer önümüzü kesmeye çalıştı, biz manevra yaparak farklı sokaklara girdik. Silahını göstererek ‘burayı terk edin’ diyen şahıs, biz emniyetin önüne gittiğimizde takibi bıraktı. Araç ve plaka belli. Şikayetçi olduk, davacı olduk” dedi.