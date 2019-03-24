Çanakkale'de HDP seçim araçlarına saldırı

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

Gökçeada’da seçim çalışması yapan HDP seçim aracı önce silahlı bir kişinin tacizine maruz kaldı. Çanakkale merkezde de gece saatlerinde HDP seçim aracının üzerine sprey boyayla üç hilal ve ay yıldız çizildi.

SİLAHLI TACİZ

Gökçeada’da seçim çalışmaları yürüten HDP ekibi ve seçim aracı, silahlı bir kişi tarafından taciz edildi. Gökçeada merkezinde, üniversite civarında başlayan takip yarım saat kadar sürdü. İçinde Demokratik Bölgeler Partisi İl Başkanı Veysi Kutluay, HDP İl Yöneticisi Nihat Yalçın ve 24 Haziran seçimleri HDP Çanakkale Milletvekili adaylarından Adile Yalçın’ın bulunduğu seçim aracı, üzerinde silah olan bir kişinin içinde bulunduğu Peugeot marka aracın takibine alındı. Silahını gösteren ve “Burayı terk edin” diyen şahıs, aracı uzun süre takip ederek birkaç kez önünü kesmeye çalıştı. HDP aracının, Gökçeada Emniyet Müdürlüğü’ne yönlenmesiyle silahlı bir kişinin kullandığı araç takibi bıraktı.

ÇANAKKALE MERKEZDE ARACIN ÜZERİNE ÜÇ HİLAL VE AY YILDIZ ÇİZİLDİ

Fotoğraf: Evrensel

Çanakkale merkezde de HDP seçim aracı, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Aracın üzerindeki HDP adaylarının yüzleri boyanırken, aracın ön sağ kısmına “Hayal” yazıldı. Aracın önü ve çevresine de üç hilal ve ay yıldız çizildi. HDP il örgütü şahısların bulunarak cezalandırılmasını istedi.

“ŞİKAYETÇİ OLDUK”

Silahlı tacize ilişkin şikayetçi olduklarını açıklayan HDP İl Yöneticisi Nihat Yalçın, “Şahıs yarım saat kadar bizi takip etti. Birkaç sefer önümüzü kesmeye çalıştı, biz manevra yaparak farklı sokaklara girdik. Silahını göstererek ‘burayı terk edin’ diyen şahıs, biz emniyetin önüne gittiğimizde takibi bıraktı. Araç ve plaka belli. Şikayetçi olduk, davacı olduk” dedi.

HDP Çanakkale İl Örgütünden yapılan açıklamada da seçim araçlarına yönelik provokatif girişimlerin, Çanakkale’nin “Barışın kenti” vizyonuna yakışmadığı ifade edildi. Açıklamada “Bu tür saldırılar bir arada yaşama irademizi, demokrasi mücadelemizi gölgelemeyecektir. HDP, Türkiye’deki tüm halkların, ezilenlerin, yok sayılanların partisidir. 6 milyon oy almış ve yasal zemin üzerinde seçimlere katılma hakkını elde etmiş partimize ve adaylarımıza yönelik provokatif girişimleri kınıyoruz. Ne yaparlarsa yapsın bizler haklı mücadelemizi, davamızı sonuna kadar savunacağız” denildi.

Antalya’da seçim provokasyonu: Sahte bildiri bastırıp dağıttılar

HDP Sapanca ilçe binasına molotoflu saldırı