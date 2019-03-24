Samsun’da kriz paneli: Seçim sonrası daha iyi gözükmüyor

Eğitim Sen Samsun Şubesi “Derinleşen ekonomik kriz ve yoksulluk sarmalında Türkiye” başlığıyla panel düzenledi. Öğretmenevinde düzenlenen 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Koray Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı panele konuşmacı olarak Hayri Kozanoğlu ve Aziz Konukman katıldı. Konuşmalarda seçim sonrası ülkeyi daha kötü bir tablonun beklediği vurgulandı.

Türkiye’de 1980 darbesi ile Özel ve ekibinin iş başına getirilerek 24 Ocak kararlarının alındığını hatırlatan Aziz Konukman, “24 Ocak kararları 1989’dan sonra daha hızlı ve pervasız bir biçimde uygulamaya sokuldu” dedi. AKP iktidarının da bu uygulamaları devraldığını ifade eden Konukman, “Bu uygulamalarla toplumu ve ülkeyi ayakta tutan ne kadar kamusal birikim kurum kaynak varsa yerli ve yabancı tekellere peşkeş çekildi. Sıcak paralarla beslenerek yürütülen ekonomi ileri geri inişli çıkışlı bir yol izledi. Bu süreçte AKP iktidarı inşaat sektörü üzerinden kendi beton sermayesini oluşturdu, FED’in aktardığı kredilerle ekonomide önemli büyümeler oldu” ifadelerini kullandı. Borçlanarak ve sıcak para ile gerçekleşem büyümenin hızlı bir şekilde düşüşe geçtiğini dile getiren Konukman, “Zorlama tedbirlerle 2018’in yarısına kadar hesaplanan büyüme gerçekleşti ancak sonrasında hızla ekonomi daralmaya başladı 2019’da ekonominin 1.9 ile 2 arasında küçülmesi bekleniyor hem enflasyon hem işsizlik artmıştır bu ekonomi modeli çökmüştür. 2019’da ülkemizi çok kötü bir tablo bekliyor” diye konuştu.

“Bu sistem sürdürülemez batar” diye boş bir beklentiye girilmemesini ifade eden Konukman şöyle devam etti: “Sistem kendini bir şekilde revize ederek sürdürebilir. Sistemi yıkıp yerine yenisini kurmak örgütlü bir siyasi mücadeleyi gerektirir. Bunu önemsemek ve örgütlemek bizim için gerçek çözümdür. Toplumu önerdiğimiz çözüme ikna etmek taraf etmek gerekir. Talepleri için mücadeleye çekmek gerekir. Aksi halde bir çözüm olmaz sistem kendini sürdürür.

“BEKA GİBİ KAVRAMLAR İNANDIRICI OLMUYOR”

Başkalarının insafına terk edilen bir ekonominin ayakta kalmasının mümkün olmadığını belirten Hayri Kozanoğlu da “Ekonomik krizin yaşanmasında uluslararası sermaye hareketlerinin yanında Erdoğan iktidarının zihniyetinin de göz ardı edilmemesi gerekir” dedi.

Dünyada genç nesillerin yeni fikirlere sosyalist fikirlere yönelmesiyle, buna önlem olarak dünyanın birçok ülkede sadece baskıcı iktidarlarların iş başına getirildiğini, milliyetçilik, ırkçılıki mezhepçiliğin körüklendiğini ifade eden Kozanoğlu, “31 Mart seçimleri öncesi AKP MHP ittifakı da bu politikaya sarılmıştır ancak beka, terör gibi kavramlar inandırıcı olmuyor, tutmuyor. Bu kriz neden öncekilerden farklı? Krizin boyutları ve yayıldığı zemin çok büyük, çünkü ekonomi tıkandı, krediler kesildi, borçlar ödenmiyor” diye konuştu. Krizlerde her zaman faturanın emeği ile geçinen yoksul emekçi kesimlere kesildiğini belirten Kozanoğlu, “İşsizlik tarihinde zirveyi gördü. İşsizler iş bulamıyor çalışanlar kitleler halinde işten çıkarılıyor. Enflasyon gittikçe artıyor, gıda ürünlerinde talep yüzde 2 azalırken gıda dışı ürünlere talep yüzde on azalmış. Toplumun genelinde ekonomik refah emekçilerin aleyhine geriliyor. Kazanç kapıları sürekli siyasi iktidar tarafından kendi kitlesine sunulmakta” dedi. (Samsun/EVRENSEL)