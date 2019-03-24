Buca Bağımsız Adayı Emreoğlu’dan işçilere çağrı: Birleşelim

İzmir’in Buca İlçesinde Emek Partisi’nin desteklediği Bağımsız Belediye Başkan Adayı Gürkan Emreoğlu 31 Mart yerel seçimlerine bir hafta kala çalışmalarını yoğunlaştırdı. İşçilerle görüşen Emroğla, “Birleşerek mücadele etmekten başka seçeneğimiz yok” dedi.

Buca Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Emreoğlu, görüş alışverişinde bulunarak sorunlarını ve beklentilerini dinlediği Buca Cemevi ziyaretinden sonra da Kaynaklar mahallesini ziyaret ederek esnaf, kahve ve ev ziyaretlerinde bulundu. Gürkan Emreoğlu, Buca Belediyesi’nde çalışan işçileri Hasanağa Parkı’nda, Tınaztepe Fen İşleri Şantiyesinde, ESHOT işçilerini de Adatepe ve Tınaztepe son durakları çay ve yemek molalarında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunarak destek istedi.

“GÜÇLÜ BİR 1 MAYIS İÇİN BİRLEŞELİM”

Park ve bahçeler işçilerini Hasanağa Parkı’nda çay molasında ziyaret eden Emreoğlu’ya işçiler ekonomik krizin işçilerin yaşamını daha da zorlaştırdığını belirterek, hükümetin ciddi anlamda hayat pahalılığını azaltacak önlemler almadığını ifade etti. Genç bir işçi cebinden çıkardığı kaçak sarma sigarasını göstererek, “Biz asıl bunu konuşalım. Gündüz AKP’ye bir laf söylesen akşam seni bekçi alıyor ya” diyerek insanların rahat konuşamaz duruma getirildiğini ifade etti.

Emreoğlu da Emek Partisi’nin seçime sokulmaması nedeniyle bağımsız aday olarak seçime girdiğini anlattı. Seçime işçilerin, emekçilerin temsilcisi olarak katıldığını belirten Emreoğlu, “Biz sizden sadece seçimde bize oy verin demek için gelmedik. Bizler seçimden sonra da yan yana olacağız, hepimizin yaşamını derinden etkileyen ekonomik krize karşı, haklarımız için, taleplerimiz için birlikte mücadele edeceğiz. Bu nedenle 1 Mayıs’ta işçiler emekçiler olarak, tüm halk güçleri krize karşı kendi talepleriyle Gündoğdu Meydanında yerini alması gerekiyor” diye konuştu.

Adatepe ve Tınaztepe ESHOT son durak merkezlerindeki işçiler, kendilerinin kanun hükmünde kararname (KHK) ile taşerondan kadroya geçirildiklerini belirttiler. Kadroya geçirilmelerine karşın 2017’nin ücretinin verildiğini hatırlatan işçiler, bazılarının 4A, bazılarının da 4B statüsüne alarak, aynı işi yapmalarına rağmen farklı ücretler uygulanarak işçilerin bölündüğünü dile getirdiler. Emreoğlu da, AKP hükümetinin taşeronu kaldırmadığını belirterek, kendilerinin belediyecilik anlayışında taşeron sisteminin olmadığını söyledi. İşçilere mücadele çağrısı yapan Emroğlu, “Başta KHK ile kadroya geçirilen işçiler olmak üzere, kendi aramızda bölünmeden, parçalanmadan birlikte mücadelenin yolunu yaratmalıyız. Birleşerek mücadele etmekten başka seçeneğimiz yok” dedi.

“İKTİDARIN ZAYIFLATILMASINI BEKLİYORUZ”

Emreoğlu daha sonra, Buca Belediyesi Tınaztepe Fen İşleri şantiyesinde işçileri öğle arasında ziyaret etti. Ziyarette işçiler, kendilerinin ciddi anlamda ekonomik krizden etkilendiklerini bu nedenle işçilerin genelinin geçim derdinde olduklarını, sendikaların işçilerin hakkını yeterince savunmadıklarını dile getirdiler. Yapılan toplu iş sözleşmesinin tanınmasını, bordroya yansıtılmasını isteyen işçiler, “Seçimler yerel seçim olsa da, genel seçim havasında geçiyor. Biz işçi sınıfı olarak içimizden birilerinin seçilmesini istiyoruz ama bu pek kolay değil. Bu seçimlerde iktidarın zayıflatılmasını bekliyoruz” dediler. (İzmir/EVRENSEL)