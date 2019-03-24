Erdoğan: Mansur Yavaş’ın belediye başkan adayı olması hazmedilemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beyaz TV ve TGRT Haber'in ortak yayınına katılarak Ferda Yıldırım ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

Erdoğan burada anketlerle ilgili olarak, “Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan ayrıca CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı hedef alarak, “Böyle bir insanın Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"VATANDAŞIN NABZINI ANKETLERDEN ÇOK MEYDANLARDA TUTUYORUM"

“Anket çalışması yaptırıyor ve takip de ettiriyoruz ama vatandaşın nabzını anketlerden çok meydanlarda tutuyorum."

"(Mansur Yavaş) Belediye başkanlığını Ankara gibi büyükşehirde yapacak kapasitede değil."

"Bu zatın (Mansur Yavaş) zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda."

"Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor."

"Böyle bir insanın (Mansur Yavaş) Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez."

"BU TÜR ADAMLARIN (MANSUR YAVAŞ) ADAYLIKLARININ BAŞTAN SİLİNİP ATILMASI LAZIM"

"Gelecekte Yüksek Seçim Kurulu'nun bu işi çok daha farklı ele alması lazım. GBT sisteminin ben doğru çalıştığına inanmıyorum. GBT sisteminin çok daha doğru çalışması lazım. Bu tür adamların bir defa adaylıklarının daha baştan silinip atılması lazım."

"Bu ülkenin teröre bulaşmış teröristlerle yönetilmesine müsaade edemeyiz, bunların önünde duracağız."

"HDP'nin niye İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de adayı yok? Manidardır. Demek ki CHP, bütün umudunu oraya bağlamış." (AA)