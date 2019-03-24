Sincan Bağımsız Adayı Ferhat Gürkan: Eli nasırlılar yönetimde olacak
Ankara Sincan'da emek ve demokrasi güçlerinin bağımsız belediye başkan adayı olan Ferhat Gürkan bildiri dağıtımı gerçekleştirdi, yurttaşlarla görüştü.
Sincan Belediyesi Başkan Adayı Ferhat Gürkan, Lale Meydanı'nda bildiri dağıttı, yurttaşlarla görüştü | Fotoğraf: Evrensel
Sincan Emek ve Demokrasi Güçlerinin Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ferhat Gürkan, Sincan Lale Meydanı’nda düzenlenen buluşmada konuştu. Ferhat Gürkan, Sincan’ı bugüne kadar rantçı başkanların yönettiğini ama bundan sonra elleri nasırlı Sincan işçilerinin söz sahibi olacağını söyledi.
Sincan Emek ve Demokrasi Güçlerinin Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ferhat Gürkan, Sincan Lale Meydanı’nda bildiri ve broşürlerini dağıttı. Sincan’ı bugüne kadar rantçı başkanların yönettiğini dile getiren Gürkan, “Bundan sonra elleri nasırlı Sincan işçileri yönetecek” dedi. Bildiri ve broşür dağıtımıyla birlikte gerçekleşen açıklamaya halkın ilgisi yoğun oldu. Gürkan, bir işçi havzası olan Sincan’da işçilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.
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İşçi ve emekçilerin halk meclisleri aracılığıyla yerel yönetimlerde söz sahibi olacağını belirten Gürkan, yerel yönetimlerin rantçı anlayışına karşı halkçı, demokratik, şeffaf bir yerel yönetimi hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı. Sincan’daki uyuşturucu satışı ve kullanımının yaygınlığına dikkat çeken Gürkan, özelikle gençlerin uyuşturucudan uzaklaşması için yerel yönetimlerin sorumluluğundaki sosyal, kültürel ve sportif komplekslerin gerekliliğine dikkat çekti. Gürkan, engelli yurttaşların sorunlarıyla da yakından ilgileneceklerini belirterek “Kaldırımlar, yollar, parklar engelliler için uygun yerler haline getirilecek” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)
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