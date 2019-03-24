Eskişehir’de Newroz sonrası HDP yöneticilerine gözaltına alındı

Eskişehir’de Newroz kutlamalarına katılan HDP'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu Üyesi Rana Rende ile parti üyesi Mustafa Göral da aynı iddia ile gözaltına alındı.

HDP Eskişehir teşkilatı Kütahya karayolu üzerindeki orman fidanlığında Newroz kutlaması etkinliği düzenledi. HDP’nin parti meclis üyesi Alper Öztürk de bir konuşma yaptı. Öztürk konuşmasının ardından alandan araçla ayrılırken, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince durdurularak konuşması sırasında “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Öztürk, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Aynı iddia ile HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu Üyesi Rana Rende ile parti üyesi Mustafa Göral da aynı iddia ile gözaltına alındı.

Gözaltına alınan HDP'lilerden Rana Rende ve Mustafa Göral kutlama programında sunuculuk tapmıştı. (Eskişehir/DHA)