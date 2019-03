Eskişehir’de Newroz sonrası gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Eskişehir’de 24 Mart günü düzenlenen Newroz kutlamalarına katılan HDP'nin parti meclisi üyesi Alper Öztürk, “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. HDP Eskişehir İl Eş Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu Üyesi Rana Rende ile programda sunuculuk yapan parti üyesi Mustafa Görer de aynı iddia ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan HDP üye ve yöneticileri, dün (26 Mart) çıkarıldıkları mahkemede "yurt dışına çıkış yasağı" kararıyla serbest bırakıldılar.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İDDİASI"

Fotoğraf: Evrensel

HDP Eskişehir İl Örgütü Kütahya karayolu üzerindeki orman fidanlığında Newroz kutlaması etkinliği düzenledi. Etkinlikte HDP PM Üyesi Alper Öztürk de bir konuşma yaptı. Öztürk, seçim sürecinde HDP'lilerin baskılara boyun eğmeyeceğini, seçimlerde demokrasi ve insan hakları taleplerinin arkasında durarak AKP-MHP bloğunun karşında oy kullanılması gerektini söyledi. Konuşmalar sonrasında Newroz ateşi yakıldı. Grup Anatolia’nın seslendirdiği parçalar eşliğinde halaylar çekildi.

Öztürk, konuşmasının ardından alandan araçla ayrılırken Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince durdurularak konuşması sırasında “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla gözaltına alındı.

Ayrıca HDP Eskişehir İl Başkanı Enver Tek, İl Yönetim Kurulu Üyesi Rana Rende ile parti üyesi Mustafa Görer de gözaltına alındı.

"SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEMEK İSTİYORLAR"

Gözaltına alınan HDP üye ve yöneticileri, dün çıkarıldıkları mahkemede "yurt dışına çıkış yasağı" kararıyla serbest bırakıldılar. Serbest kaldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Tek şunları söyledi:

"Polis sabah çok gergindi, izinli ve barışçı bir kutlama olmasına rağmen her türlü işimizi zorlaştırdı. Alana girişte aramalar yer yer işkenceye dönüştürüldü. Konuşmamdan sonra Güvenlik Şube Müdürü konuşmamı suç ilan ederek işlem yapacaklarını söyledi. O anda polis olmanın dışında savcı oldu, hakim oldu. Ne yapsak soruşturma, gözaltı yapacaklardı çünkü talimat böyleydi. Amaçları HDP'yi kriminalize etmek, suç örgütü gibi göstermekti. Haksız gözaltı yaptılar, ters kelepçe takarak basına servis ettiler. Bizler hayatın içinde, bu şehirde yaşayan insanlarız. Gizli saklı, suç unsuru sayılacak bir şey de yapmıyoruz. Her şeyimiz yasal. HDP yasal bir partidir, her işi ve işlemi de denetim altındadır."

HALKIMIZ KİRLİ PROPAGANDALARA İNANMASIN

Seçim sürecinde her zamandan daha fazla gözaltı, tutuklama, karalama ve yalanlarla karşılaşacaklarını bildiklerini belirten Tek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Durmayacaklar, HDP'yi HDP'ye selam veren herkesi karalama çabaları son bulmayacak. Bugünlerde pek çok şehirde CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi amblemli sahte bildiriler dağıtıyorlar. Sanki dört parti ortak bildiri hazırlamış, ittifakmış izlenimi vermeye çalışıyorlar. Kaybetme korkusuyla aslı olmayan şeyleri gerçekmiş gibi servis ediyorlar. Bu nasıl milliyetçilik, bu nasıl dindarlık anlamak mümkün değil. Hangi partili olursa olsun, halkımız tek merkezden yönetilen kirli propagandalara inanmasın. Herkes şunu da bilsin ki HDP'liler seçimin hassasiyetlerini bilmektedir ve sandıkta gereğini yapacaktır." (Eskişehir/EVRENSEL)

