Ekonomik durum kamu işçisinde de tepki yaratıyor

Bir Kamu İşçisi

Merhaba Evrensel okurları… Sizlerle 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplusözleşme öncesinde işçiler ne talep ediyor ve bu sözleşmeyi yerel seçimlerle bağlayarak nasıl tartışıyorlar bunları paylaşmak istedim.

İlk olarak 27 yıldır işçi olduğunu söyleyerek söze başlıyor bir işçi arkadaşım, “Ben işe girdiğimde bu hükümet ve bu belediyeler yoktu. 1992 yıllarında kamu işçisi deyince akan sular dururdu. Çünkü memurlardan fazla maaş alırdık. İşe girdiğimde evlenmek istedim. Bir yıl nişanlı kaldığım zaman biriktirdiğim para ile hem evi dizdim hem de altın aldım. Bunu neden anlattım, şimdi bir kamu işçisi olarak işe gireceksin, evlenmen için en az 3-4 yıl para biriktirmen gerekiyor. Şimdi uzun lafın kısası bu hükümet kamu işçisini 17 yılda bu hale getirdi. Borcu olmayan kamu işçisi yoktur. Zaten ne hükümeti ne de belediyeleri şeffaf bir şekilde yönetiyorlar. Üç seçim öncesine kadar ben de Ak Parti’ye oy verdim. Ama gelin görün ki artık dayanılmaz hale geldi. Son seçimde İyi Parti’ye verdim, bunda da sandığa gitmekte kararsızım” dedi.

Başka bir işçi arkadaşım söze girdi: “Ben de 17 yıldır işçiyim. Ak Parti döneminde işe girdim. Ben işe girdiğimde kamu işçisinin bir adı vardı. Sonraları yavaş yavaş kamu kurumlarını özelleştirdiler ve sattılar. Özelleştirilen kamu işyerlerine daha düşük maaşla ve iş güvencesi olmayan işçileri aldılar. Taşeron firmalara devrettiler işlerin büyük kısmını. Kamu işçisi de geldiğimiz noktada 200 bin kişi kaldı. Bunun da büyük bir çoğunluğunun iş güvencesinin sözleşme imzalayarak yenilendiğini ve toplu sözleşmelerin yarattığı ücretlerde skala sorununun olduğunu biliyoruz. Bu toplu sözleşmemizde bu ücret meselesinin çözülmesi gerekiyor. Ben şimdiye kadar hep Ak Parti’ye verdim. Son seçimden sonra pişman oldum. Çünkü bütün yetki bir kişinin elinde… Bütün yetkiler Cumhurbaşkanında. Yönetmek böyle olmaz başkalarının da söz hakkı ve yetkiye sahip olması gerekir. Bunun için de bu seçimlerde sandığa gidip İyi Parti’ye veririm.”

10 yıldır çalıştığını söyleyen bir işçi de “Bu hükümet döneminde işe girdim. Fakat kamuda işe girene kadar 7-8 yıl da organize sanayide çalıştım. Bu zaman içerisinde organizede çalışmadığım fabrika kalmamıştır. Şimdi bir nebze de olsa iş güvencem biraz daha sağlam. Fakat kamuda da mevcut hükümeti desteklemezsen işyerinde baskı altında oluyorsun. Senin her söylediğin cümleye anlam yüklüyorlar. Bunun için ben de bu sözleşmeden bir şey beklemiyorum. Elimizdeki iş güvencesini tamamen kaldırmasınlar da başka şey istemem. Şimdiye kadar hep Cumhuriyet Halk Partisine verdim. Bu seçimlerde de sandığa gidip hepsine mühür vuracağım” diyor.

10 yıldır kamuda çalıştığını beliten AKP’li bir işçi de şunları söylüyor: “Hepiniz bu hükümetin ekmeğini yiyorsunuz, sonra da atıp tutuyorsunuz. Bu kadarına da pes artık! Ben 35 yaşındayım kamuya işe girene kadar hiçbir yerde çalışmadım. Ben çok memnumum bu hükümetten. Bu toplu sözleşmenin de seçim öncesine denk gelmesi çok iyi oldu. Çünkü Cumhurbaşkanımız gerekeni yapar. Siz hiç kendinizi yormayın. Fazla da konuşmayın isterseniz. Ben bu seçimde de Ak Partiye oy vereceğim.”

Yukarıdaki konuşmalar yürütülen tartışmaların sadece bir bölümü… Ama kamu işçisinin toplusözleşme öncesi çok tepkili olduklarını söyleyebilirim. Sandığa gitmeme oranı geçmiş döneme oranla fazla gözüküyor. Geçersiz oy kullanmak isteyenlerin de bir bölümü, iktidar partisinden ve muhalefet eksikliğinden bıktığını ifade ediyor. Ama AKP’nin ekmeğini yiyorsun diyenlere “Çalışıp ekmeğimizi yiyoruz. Hayrına para almıyoruz ya” diye tepki gösteren işçiler de oluyor. Velhasıl kelam sandığa yansır mı bilinmez ama ekonomik durumun kötülüğü kamu işçilerini de vuruyor ve iktidara tepki artıyor…

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