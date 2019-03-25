Van adayı Mustafa Avcı: Kayyımın yarattığı tahribatın üstüne gideceğiz

Zelal Sahidenur SARI

Van

Kayyımla yönetilen belediyelerden biri de Van Büyükşehir Belediyesi. 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala, belediyeyi geri almak isteyen HDP’nin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı oldukça iddialı. Adaylardan Avcı ile seçimlere dair konuştuk. Sayıştay raporlarına ciddi usulsüzlüklerle yansıyan Van belediyesi için Avcı, kayyımın yarattığı tahribatın üzerine gideceklerini dile getirdi. Oy kullanmanın önemine dikkat çeken Avcı, halkın nerede olursa olsun oyunu kullanmasını isteyerek, “'Bir oyla ne olur' demesinler, bir oyla tarih değiştirilebilir” diyor.

YARIM KALAN PROJELER TAMAMLANACAK

Seçim propagandanızda halkçı belediyecilik vurgusu yapıyorsunuz. Bu halkçı belediyecilik nedir ve nasıl sağlanacak?

Bahsettiğimiz halkçı belediyecilik, mahalleliyi hizmet süreçlerine birebir katmak, belediye meclis toplantılarını halka açık bir şekilde yapmak, hatta gerekirse gidip mahallelerde uygun mekanlarda tüm mahalleliye açık olabilecek şekilde meclis toplantılarını yapabilmektir.

HDP geleneğinin yönettiği süre zarfında belediyecilik anlamında eksik olduğunuz durumlar var mıydı sizce?

"Mahallelerde halkı sürece katacağız" dedik. Bu noktada bazı çabalar oldu ama dört dörtlük ulaştığımız bir nokta değil. Buna yönelik eleştirimiz var, eksik kaldık bu noktada. Ve yine başlayıp da bitiremediğimiz, yani daha doğrusu kayyım atandığı için bitiremediğimiz birçok projelerimiz var. Şimdi bu projeleri tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Önceki dönemde belediye başkanlarımız tarafından hayata geçirilmek istenen fakat kayyım atamaları yüzünden yarım kalan projeleri tamamlamanın çabası içerisinde olacağız.

HEDEF GÖSTERME POZİTİF TEPKİYE DÖNÜŞÜYOR

Fotoğraf: HDP

AKP Van Milletvekili, yerel seçimleri kaybetmeleri halinde Van’da başörtülülerin caddelerde yürüyemeyeceğini ileri sürdü ve “Esnaflar huzurlu olmayacak, silahlı çeteler yine şehirde peydahlanacak” dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu karalama ve iftira söylemleri, tek bahsettiğiniz AKP’li vekilin değil AKP’nin genel politikasının ürünüdür. Korku ve tehdit üzerine yeniden halkı, toplumsal tüm kesimlere korku salarak etraflarında kümelemek, onları bu formülle bloke etmeyi amaçlamaktadırlar. Bunların kastettiğine kendi yöneticileri başta olmak üzere partilerine oy veren hiçbir seçmen de inanmıyor. İşin dikkat çeken yönü de bu.

Çalışma alanına indiğinizde halkın bu konuyla alakalı tepkileri nelerdir, halk sizi nasıl karşılıyor?

Sabahtan akşama kadar televizyonlarda hedefte olmamıza rağmen negatif bir tepkiyle karşılaşmadık. Sürekli yükleniyor, kötülüyor ve dışlamaya çalışıyorlar. Bir buçuk aydır sahada çalışıyoruz ve bu söylemlere rağmen negatif bir tepkiyle karşılaşmadık, tam tersi bizim açımızda pozitif tepkiye dönüşüyor.

"KAYYIM ATADIM" DEMEKLE OLMAZ

Cumhurbaşkanı HDP’li belediyeleri tekrar alamama durumunda defalarca "kayyım atarız" söyleminde bulundu. Ne dersiniz, yine kayyım atanabilir mi?

Biz kayyım atanabileceğini düşünmüyoruz. Bunun nedeni kayyım pratiğinin altında kalmalarıdır. Bazı yerlerde yolsuzluğa karışma nedeniyle 3-4 kez kayyımları değiştirdiler. Bunun nedeni de kayyımlar eliyle yönetilen belediyelerde ayyuka çıkmış usulsüzlükler, adam kayırmalar, rant ve büyük yolsuzluk pratikleridir. "Kayyım atadım" demekle olmaz. Tekrar böyle bir yönteme başvurduklarında hem ulusal hem de uluslararası düzlemde çok büyük hukuki sorunlar yaşayacaklardır.

BORÇLARIN HESABI SORACAKLAR

Açıklanan Sayıştay raporlarında kayyım atanan belediyelerde ciddi bir usulsüzlükler gözlendi. Neler söyleyeceksiniz?

Başa geldiğimiz ilk günden itibaren kayyımın yarattığı tahribatın, yolsuzluğun, hukuksuzluğun üzerine büyük bir kararlılıkla gideceğiz. Şu an için kayyımın usulsüzlüklerine ilişkin elimizde çokça belge bulunmakta. Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 400 milyon liraya yakın borç bırakıyor. Şu an kasa boş ve aldığı dünya kadar krediler var, hem de geri ödemesi çok kısa vadeye bağlanmış durumda bu kredilerin. Bunun hesabının hukuki mücadelesini vereceğiz.

BİR OYLA TARİH DEĞİŞEBİLİR

Seçim güvenliği bu seçimin en temel tartışmalarının başında geliyor. Seçmen kaydırmaları, hayali seçmen tartışmaları... Parti olarak neler yapıyorsunuz?

24 Haziran seçiminde ilk kez bu sandık taşıma meselesiyle karşılaştığımız için biraz hazırlıksız yakalandığımızı belirtebiliriz. Ama o deneyim ve pratikten hareketle şimdi onun tedbirini aldık. Sandık nereye götürülürse götürülsün biz seçmenimizi o sandık başına taşımayı şimdiden planladık, şimdiden hazırlıklarımız var bu konuda. Bir sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum. Ve en önemlisi sandıkların güvenliğini bu halk sandıklarına sahip çıkarak yerine getirecek.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Halkımız nerede olursa olsun bir oy bir oydur. "Bir oyla ne olur" demesinler, bir oyla tarih değiştirilebilir. O yüzden mutlaka seçim günü nerede olursa olsunlar oylarını kullansınlar.

Van | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

HDP adayları: Seçimler kayyımlara karşı bir referandum

Van halkı: Yanıtı yerel seçimlerde vereceğiz