25 Mart 2019 04:54
Son Güncellenme Tarihi: 25 Mart 2019 09:18

İMO Şube Başkanı: Adana sağlıksız büyüyen, yoksul bir kent oldu

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt ile yerel seçimler öncesi Adana'nın sorunlarını konuştuk.

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İMO Şube Başkanı: Adana sağlıksız büyüyen, yoksul bir kent oldu

Fotoğraf: Evrensel

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    Volkan PEKAL
    Adana

    Adana, kentsel dönüşüm uygulamalarının yanlışlığından, yerel yöneticilerin şehre rant odaklı bakmasından kaynaklı büyük sorunlarla karşı karşıya. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Zekeriya Turanbayburt, yakın tarihe kadar ülke tarımının ana merkezi olan Çukurova ve tarıma bağlı sanayisinin gözbebeği olan Adana’nın bugün yoksul bir kent haline döndüğünü söyledi.

    Yerel seçimlere az bir süre kala Adana’da Sinanpaşa Mahallesinde kentsel dönüşümün yanlış uygulamalarının yarattığı sorunlar sürüyor. İMO Adana Şubesi de yıllardır Sinanpaşa halkıyla birlikte çözüm yolu arıyor. İMO Adana Şubesi Başkanı Zekeriya Turanbayburt, halkın karar alma süreçlerine katılmasının yerel yönetimlerde önemli bir konu olduğunu belirterek kentsel dönüşüm süreçlerinin halka kapatıldığını söyledi.

    Yerel yönetimlerin ülke politikalarının doğrudan uygulama alanları olduğunu söyleyen Turanbayburt, kentlerin kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte pazarlanacak bir meta olarak görüldüğünü söyledi.

    ‘KENTSEL DÖNÜŞÜME FİNANS ÇEVRELERİ KARAR VERİYOR’

    “Ülke yararını göz ardı edenler, kentsel dönüşüm projeleri adı altında çağdaş kentleşme ve kalkınma politikaları yerine, finans çevrelerinin yönlendirdiği kentsel ve bölgesel rant yağmasına dayanan projeler ile karşımıza çıkıyor” diyen Turanbayburt, yanlış kentsel dönüşüm projeleriyle sorunların çözülemediğini, bunların üstüne yeni sorunların yaşandığını söyledi:

    “Bu durum büyük mağduriyetlere yol açıyor. Dar gelirliler borçlandırılıyor, yeni kurulacak mahallelerle yoksulları kent dışına çıkarılıyor”

    "ADANA SAĞLIKSIZ BÜYÜYEN ÇARPIK BİR KENT OLDU"

    Fotoğraf: Evrensel

    Yüreğir’in geçmişte bölgede bulunan fabrikalar çevresinde kurulmuş işçi mahallelerinden oluştuğunu ifade eden Turanbayburt, röportajı gerçekleştirdiğimiz Sinanpaşa’nın da bu işçi mahallelerinden birisi olduğunu dile getirdi. Kapanan fabrikaların yerine toplu konutlar, AVM’ler ve otellerin yükseldiğini söyleyen Turanbayburt, “Buranın hayalet bir kente dönüşmesinin sebebi kentsel dönüşümdeki belirsizlikler” dedi.

    Turanbayburt, yakın tarihe kadar ülke tarımının ana merkezi olan Çukurova ve tarıma bağlı sanayisinin gözbebeği olan Adana’nın, bugün yoksul bir kent haline dönüştüğünü söyledi. Üretim yapan çok sayıda fabrikanın kapandığını ve tarımın tasfiye edildiğini dile getiren Turanbayburt, “Sanayinin içinde bulunduğu krize, tarımın tasfiyesine bir de kamu yatırımlarının alt düzeyde gerçekleştirilmesi eklenince Adana’nın panorama içindeki yeri daha da netleşmiş; ortaya yoksul, sağlıksız büyüyen çarpık bir kent çıkmıştır” dedi.

    Kamu yatırımların illere göre dağılımının, kentin içinde bulunduğu olumsuz tabloyu gözler önüne serdiğini söyleyen Turanbayburt, “Adana kamu yatırımlarında il sıralamasında 2000 yılında 7. sırada yer alırken, ne yazıktır ki 2018 yılında 20. sıraya kadar gerilemiştir” ifadelerini kullandı.

    BORÇ ALTINA GİRMEYECEKLERİ PROJE BEKLİYORLAR

    İlk kentsel dönüşüm projesinin 2007’de yapıldığı Sinanpaşa o günden beri her dönem değişen projelerle yıllardır bir belirsizlik içerisinde hayalet mahalleye dönüştü. Kimi ev sahibi evini verdi, kimisi hâlâ borç altına girmeyecekleri bir proje bekliyor. Evlerin bir kısmı yıkık, sokak aydınlatması zayıf, bankalar, marketler kapatılmış durumda. Nurcan ve Hüseyin Özsümbül de yıllardır yaşadıkları mahallede evlerinden ayrılmıyor. Nurcan Özsümbül önlerine gelen her projede borçlandırılmak istendiklerini anlatarak, “Bize nehre yakın olan bölümden değil, arkalardan ev vermek istiyorlar. Bir de üstüne borçlanacağız. Ya da mahalleden gideceğiz” dedi.

    Geçmişte nehir kenarında piknik yaptıklarını, nehir kenarında gezdiklerini, babası ile balığa çıktığını anlatan Özsümbül, “Bu evde, mahallede hatıralarımız var. Bir proje yapılacaksa bizi mağdur etmesin, borçlandırmasınlar. Mahallemizde kalalım” dedi.

    "FABRİKALAR KAPANDI, ADANA KÖY KENTE DÖNÜŞTÜ"

    Nurcan Özsümbül | Fotoğraf: Evrensel

    Hüseyin Özsümbül de nehrin kenarının kendilerine layık görülmediğini belirterek “Bize ‘Buralar pahalı siz gidin’ demek istiyorlar” dedi.

    Adana’nın köy kente dönüştüğünü söyleyen Özsümbül, kendi mahallesinden örnek veriyor:

    “Mahallede Paktaş fabrikası vardı. Şimdi TOKİ’nin olduğu yer. Ben yıllarca orada çalıştım. 5 bin 500 işçi çalışıyordu. Mahalledeki kimi işçiler de BOSSA’da çalışıyordu. Ben iki fabrikada da çalıştım. Paktaş kapandı. Sonra yerine TOKİ yapıldı. Kentsel dönüşüm başladı. Burası köye dönmeye başladı. Burada önceden fabrikalar, bankalar vardı. Gelişmiş bir yerdi. Şimdi işsizlik var. Gençler işsiz. Bazı evler boş. Hırsızlık arttı. Işıklandırma yetersiz. Malımızın güvenli yok.”

    Seçimlerde bu sorunlara eğilecek bir aday olursa ona oy vereceklerini dile getiren Özsümbül’le röportaj yaptığımızda mahalleyi ziyaret eden herhangi bir aday olmamıştı. Zeynel Abidin Kömürcü de BOSSA’da 22 sene çalışarak yaptığı evlerin değerinde yer almak istediklerini söyledi.

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