Dersim mitingi: Kayyıma karşı Dersim’i halk yönetecek

Meltem AKYOL

Orhan KURUL

Dersim

EMEP, HDP, ESP ve Partizan’ın oluşturduğu Devrimci Güçbirliği’nin Dersim mitingi yoğun kar yağışına rağmen coşkuyla gerçekleştirildi. Mitinge katılan binler AKP-MHP ittifakının tekçi kayyımcı anlayışına karşı “Dersim’i biz yöneteceğiz” mesajı verdi.

Devrimci Güçbirliği’nin Dersim mitingi yoğun kar yağışına rağmen coşkuyla gerçekleştirildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Emek Partisi(EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, Halkların Demokratik Kurulu (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkan Vekili Şahin Tümüklü, Demokratik Bölgeler Partisi(DBP) Genel Başkanı Mehmet Arslan ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün katılımıyla gerçekleşen mitingde kayyıma ve tekçiliğe karşı direniş mesajı verildi.

TEKÇİLİĞE KARŞI HALK MECLİSLERİ

Miting Devrimci Güçbirliği bileşenlerinin Dersim il başkanlarının selamlaması ile başladı.

Dersim Belediyesi Eş Başkan Adayı Hıdır Demir, “Baskıyla hiçbir sultan varlığını sürdürememiştir, kayyım da sürdüremeyecektir. Kayyım geldiği ilk günden bu yana kültürümüzü yok etmek için asimilasyona başlamıştır. Ama o bilmiyor ki Dersim’e sefer olur, ama zafer olmaz. Biz onların tekçiliğine karşı kentimizi halk meclisleri ile birlikte yöneteceğiz. Hiç bir güç buna mani olamayacaktır. 1 Nisan’da burada zaferimizi ilan edeceğiz” dedi.

"UMUDUN MİRASÇILARIYIZ"

Dersim Belediyesi Eş Başkan adayı Nurşat Yeşil ise, “Bizler görkemli bir kadın mücadelesinin mirasçılarıyız. Umudun mirasçılarıyız. Kadınlar dün olduğu gibi bugün de baskıya zulme tecride karşı duruyorlar. Asimilasyona karşı öz kültürün yaşatılması için hız kesmeden devam edeceğiz çalışacağız” dedi.

"İRADEMİZE GÖZ DİKİYORLAR, BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

ESP Başkan Vekili Şahin Tümüklü, “Çok ağır koşullardan geçiyoruz, Dersim faşizm karşısında hep tarih yazdı. Dersim’in direniş kültüründen aldığı dirençle buradayız” dedi. Açlık grevinde olan HDP Milletvekili Leyla Güven ve açlık grevinde olanları selamlayan Tümüklü, “Tarihimizi, kültürümüzü teslim almaya çalışıyorlar. İrademize göz dikiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu. Tümüklü, “Biz Devrimci Güçbirliği olarak kayyımın karşısında dimdik duracağız” ifadelerini kullandı.

"ZULME SESSİZ KALARAK KURTULAMAYIZ"

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, “7 Haziran’dan bu yana bu 4. seçim... 7 Haziran’da önce bu ülke de silahlar susmuştu bir süreliğine. Tam da bu çatışmasızlık ortamında AKP 7 Haziran’da seçimi kaybetti. Ve anladı ki ölümlerin olmadığı bir yerde; işçilerin, emekçilerin bir arada yaşadığı, kardeşçe yaşamın olduğu bir yerde insanlar daha başka haklar istedi. Baktı ki ölüm, kaos olamadan iktidarını koruyamıyor. Barış masasını devirdi hemen” diye konuştu. “Kürt halkına, sosyalistlere, aydınlara uygulanan baskı bugün artık daha fazla kesime yöneldi” diyen Türkmen, “Kayyım atarlar kimsenin sesi çıkmaz, dokunulmazlıkları kaldırdılar, dediler ki ses çıkarmazsak bize sıra gelmez ama bakın Meral Akşener’i bile tehdit ediyor. Mansur Yavaş’a kayyım atamaktan söz ediyorlar.

Beka diyorlar, ama halk iş ekmek diyor, onlar mermi parası dedikçe halk biber diyor domates diyor” dedi. Zulme sessiz kalarak kurtulamayacağını dile getiren Türkmen, “Bu dönem hiçbir şekilde ortada duramayacağımız bir dönem. Ya Haksızlığa karşı çıkacaksınız ya da durmayacaksınız ortası yok. Seçimi kazanmak için her türlü propagandayı yapıyorlar. Bu seçimlerde bu iktidar değişmeyecek, tek adam yönetimi son bulmayacak. Bu ülkeye gerçek bir demokrasi ve barış seçimlerle de gelmeyecek. Seçimler; bu ülkenin her yerine barış gelene kadar, bu ülkede işçiler iktidar olana kadar, AKP ve MHP iktidarını kaybetmesi için önemlidir” diye konuştu.

"KAYYIMA KARŞI NET TUTUM ALINMALI"

Kayyıma karşı olan herkesin daha net bir tutum alması gerektiğini ifade eden Türkmen, “Biz Emek Partisi olarak kayyımdan bu belediyeyi almak için, halkın belediyesini yapmak için birlik olduk. Onlara oy verirseniz yine kayyım atarlar derseniz kendinize kayyım atamış olursunuz” dedi.

TUTUKLU SİYASETÇİLERE SELAM

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan konuştu. Cezaevinde bulunan Sebahat Tuncel, Selma Irmak Gültan Kışanak’a ve tutuklu siyasetçilere selam gönderen Arslan, “Dersim’den zafer mesajı vereceğiz” dedi.

"HALK İRADESİNİ ORTAYA KOYACAK"

HDK Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit, “Burası Seyit Rıza’nın yurdu, burası Dersim geçit tanımayanların yurdu. Birileri kayyım atadı, irademize el koyuyorlar. Ormanlarımızı yakıyorlar. Dilimizi kültürümüzü asimile etmek için her gün çalışıyorlar. Peki bunlar böyle çalışıyor diye Dersim teslim mi olacak. Olmayacak... Bedeli ne olursa olsun iradesini ortaya koyacaktır. AKP MHP faşizmine gereken dersi verecektir. Öyle bir ders verelim ki bir daha akıllarına bile getirmesinler” dedi.

"AÇLIK GREVLERİNİ SAHİPLENME ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Leyla Güven’i selamlayan Koçyiğit, “Devletin, hükümetin duyarsızlığı her gün aramızdan birini alıyor. Bütün yetkililer tecridi kaldırmadıkları için insanlar cezaevlerinde bedenlerini feda ediyorlar. Bir kez daha söylüyoruz bu ölümleri sorumlusu yasayı uygulamayanlardır, Adalet Bakanlığı’dır, hükümettir. Açlık grevlerini sahiplenme çağrısı yapıyoruz” dedi.

"KARDEŞLİĞİ İNŞAA EDECEĞİZ"

DDKD adına konuşan Necat Özbey, “Dersim halkı 31 Martta kayyımcı anlayışına yanıtı verecektir. Biz diyoruz ki kardeşlik, eşit demokratik haklara sahip olmak demektir. Ve biz kardeşliği inşa edeceğiz” dedi.

"TALEBE KULAĞINI TIKAYAN İKTİDAR SUÇ İŞLEMEKTEDİR"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli konuştu. Dersim’in tutuklu eski eş başkanlarlarını cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyen Temelli, tüm tutuklu siyasetçiler serbest kalana kadar mücadele edeceklerini söyledi. HDP Milletvekili Leyla Güven’in 137 gündür cezaevinde olduğunu belirterek, “Adaletsizlik her yeri kapladı, adalet adliyeleri terk etti. Şiddetle, zulüm politikasıyla ayakta duran bu iktidar mutlak tecritle birlikte bu ülkeyi çöküşe sürükledi. Bu tecridi kaldırın diyoruz. Sayın Abdullah Öcalan ailesi ve avukatları ile görüşmelidir diyoruz. Ve bu talebe kulağını tıkayan iktidar suç işlemektedir. Leyla Güven ile birlikte yüzlerce kişi açlık grevinde. Bugüne kadar cezaevinde 3 can yitirdik, bu canları vebali üzerinedir” dedi.

Temelli şöyle devam etti: “Öyle bir hale geldik ki 20 milyon Kürt’e bu ülkeden gidin diyorlar. Biz de diyoruz; Hiç bir yere gitmiyoruz, siz 31 Martta gideceksiniz. Hızını alamıyor arkasında sinevizyon sabah akşam bizi gösteriyor, ‘terörist’ diyor, hedef gösteriyor. Yeni Zelanda’daki katliamı gösteriyor ve oradan oy devşirmeye çalışıyor.

"BEKA SORUNU DEĞİL KABİNE SORUNU VAR"

Temelli, “Biz de bütün bu kötülüğe, hedef göstermelere karşı yan yana geleceğiz, faşizme geçit yok diyeceği, tıpkı Devrimci Güçbirliği gibi. Erdoğan çıkıp her gün beka sorunu var diyor o devşirmek için. Oysa bu ülkede ekmek sorunu var, ekonomi sorunu var. Tüccardan tarım bakanı yapmış, okul patronundan milli eğitim bakanı yapmış damadını da hazine bakanı yapmış sonra da beka sorunu diyor. Beka sorunu değil kabine sorunu var” dedi.

"HALKIN BELEDİYESİNİ İNŞA EDECEĞİZ"

Beka sorunu yalanına karşı hep birlikte haklarını savunacaklarını dile getiren Temelli, “Yola çıkarken dedik ki yerellerde iktidara gelerek yerel demokrasiyi inşa edeceğiz. Bu krize de biz çözüm olacağız, üreten biziz yöneten de biz olacağız. Birlikte Dersim’in sorunlarını, yani bizim sorunlarımızı çözeceğiz. Hem iktisadi hem siyasi hem toplumsal alanda çözüm üreteceğiz, halkın belediyesini inşa edeceğiz. Farklılıklarımızdan güç alacağız kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz. Bu zulme ancak böyle son verebiliriz. Asla, umudumuzu yalnız bırakmayacağız. Tüm bu baskılara tüm bu kayyımcı zihniyete 31 Mart'ta gereken dersi vereceğiz. Süpürgeler hazır mı? Bunların hepsini süpürüp faşizmin çöplüğüne atacağız? Dilimiz, kimliğimizi yok sayıyorlar sonra diyorlar ki Kürt kardeşlerimizden oy bekliyoruz” dedi.

"NERDE OLURSANIZ OLUN MUTLAKA SANDIĞA GİDİN"

Temelli, “31 Mart’ta sandıktan barış, demokrasi, HDP çıkınca bozulmuş kimyaları düzelecek. 31 marta kadar 7 gün 24 saat çalışalım. Bu kayyımlara, tekçi anlayışı karşı mücadeledir. Şimdi yan yana gelme zamanıdır, kayyımlara dur demeyi Dersim’in gücünü gösterim. Nerde olursanız olun mutlaka sandığa gidin. Her kes bilsin ki, dost-düşman bilsin ki biz kazanacağız” dedi.