Balıkesir'de Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi

Balıkesir Burhaniye’de Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi. Burada seçim çalışmalarından izlenimlerini aktaran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, AKP’den kopuş eğilimlerinin yaşandığı belirtilerek, emekçilerin bir araya gelmesi için çağrıda bulundu.

Burhaniye’de Evrensel Gazetesi ile dayanışma amacıyla dün (23 Mart) bir otelde düzenlenen dayanışma yemeğine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Emek Partisi İl Başkanı Cemil Tosunoğlu ile çok sayıda yurttaş katıldı. Yemekte açılış konuşmasını yapan EMEP ilçe Yöneticisi Uğur Öztürk, Evrensel’in işçi emekçilerin gazetesi olduğunu ve sahip çıktıklarını belirterek, Evrensel’in gerçeği ulaştırma yolunda çabasını kutladığını belirtti.

"UMUTSUZ OLMAYALIM, DEĞİŞİM SÜRECİ YAŞAYACAĞIZ"

Fotoğraf: Evrensel

Öztürk’ün ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin’e söz verildi. Çetin, seçim çalışmaları boyunca edindiği izlenimleri aktararak, “Arkadaşlar, bugüne kadar 100’den fazla köy gezdik. Onlarca mahalle, kahvehane ve pazar yeri dolaştık. Güzel haberler geliyor. Şimdiye kadar hiçbir olumsuz tepki almadık aksine insanlarla hem yerel yönetimlerle ilgili anlayışımız hem memleket yönetimi ile ilgili görüşlerimiz kabul görmeye, tartışılmaya başlandığını görüyoruz. İnsanlar itirazlarını daha rahat ve yüksek sesle dile getiriyor, yakınlaşıyor. Bu tartışmalarda onlarla birlikte seçimden sonra da bir araya geleceğimizi söylüyoruz ve üretici köylü buluşmaları yapacağımızı açıklıyoruz. Bu da oldukça kabul görüyor. Şimdiye kadar onlarca köyde telefon numaraları alıp, buluşmalar düzenleme kararı aldık” diye konuştu. AKP, MHP bloğundan bir kopuşa gidildiğini, kıpırdamaların yaşandığını ifade eden Çetin, “Belki bu durum tam anlamıyla bir değişim sürecini hemen getirmeyebilir ama burada bizler daha çok insana ulaşıp daha çok fikrimizi anlattıkça bir değişim sürecini yaşayacağımızı açıkça görüyoruz. Umutsuz olmayalım arkadaşlar, bu durumun geçtiğini gözlemliyoruz ve buradan sorumluluk alıp bu mücadeleyi büyütelim” dedi.

"HALK BEKADAN ÇOK EMEK VE GELECEĞİNDEN BAHSEDİYOR"

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan | Fotoğraf: Evrensel

Çetin'in ardından konuşan Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan da birkaç gündür Balıkesir’deki gözlemleri ile birlikte ve birçok bölgeden gelen haberlerle iktidarın artık oy kazandığı değil kaybettiği bir sürecin yaşandığını ifade etti. İktidar cephesinden bu nedenle bir panik yaşandığını kaydeden Aslan, “Bu durum çok somut olarak agresif tutumlarıyla da anlaşılıyor. Türkiye’de her dönem seçimler yaşandı ve iktidar elindeki olanakları kaybetmek istemiyor. 17 yıldır tek başına yönetenlerin burada ortaya çıkan birikimleri, servetleri, rantları var. Bunları bırakıp gidemiyorlar. Dolayısıyla bakkalından, küçük esnafına, pazarcısına kadar hepsini iktidarı yıkmaya çalışan düşmanlar olarak görmeye başladılar. Bu tutumlar onların bir korkusu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’nin beka sorunu olduğunu söylüyorlar ama gördüğümüz hiçbir insan bu ülkede bir beka sorunu olduğunu söylemiyor, bu ülkede bir ekonomik sorunun olduğunu dile getiriyor. İnsanlar, bekadan çok yoksullaştıklarını, işsiz kaldıklarını, evine ekmek götüremediğini, çocuklarının geleceğinin olmadığını anlatıyor” diye konuştu. Aslan, bu süreçte daha çok insanla bir araya gelinmesi ve kötü gidişata karşı mücadelenin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. (Balıkesir/EVRENSEL)

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